390 زنبوردار به بوشهر مهاجرت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نوذر منفرد صبح شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این تعداد زنبوردار تا خرداد سال‌ آینده در استان بوشهر حضور خواهند داشت و سپس به استان خود کوچ می کنند.

وی اظهار داشت: 120هزار کندو جهت تولید عسل طبیعی از سوی این افراد در مناطق مناطق تولید عسل استان در شهرستان دشتی، دشتستان، تنگستان و جم جانمایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان این که آب و هوای مناسب استان بوشهر موجب کوچ زنبورداران دیگر نقاط کشور شده است، گفت: استان بوشهر با داشتن زمستانی معتدل و ملایم وبهار زودرس و همچنین پوشش گیاهی متنوع از جمله نقاط مطلوب و مناسب جهت مهاجرت زنبورداران مهاجر و زنبورداران بومی استان است.

منفرد افزود: استان بوشهر در فصل زمستان مکانی مناسب جهت تامین منابع شهد و گرده و تولید مثل و تکثیر جمعیت وتولید ملکه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در استان بوشهر 50 هزار هکتار از جنگل ‌های طبیعی کنار به شکل خودرو در مناطق استان بوشهر روئیده ‌اند و این جنگل ‌ها بستر بسیار مناسبی را برای تولید عسل در استان ساخته است.

منفرد افزود: پیش از 5 ایستگاه تولید ملکه در بخش دولتی و خصوصی از نقاط مختلف کشور وارد استان شده و حدود 20هزار ملکه تولید و پرورش می ‌دهند.