بهرام حمیدی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران درباره نقاط قوت و ضعف این مرکز در سال 88 به خبرنگار مهر گفت: مازندران پتانسیل خوبی برای تولید آثار مناسب دارد. در سال جاری برنامه‌های خوبی در رادیو تهیه و پخش شد و توانستیم درخشش خوبی داشته باشیم. نیروی انسانی که در این مرکز فعال هستند، ظرفیت‌های خوبی برای آثار برتر دارند و ما سعی می‌کنیم با توسعه نیروی انسانی کارهای بهتری تهیه کنیم.

وی در ادامه افزود: در ارزیابی سالیانه بخش خبر مرکز مازندران هم صدرنشین بوده و توانستیم جوایز زیادی را از هفدهمین جشنواره مراکز استانها را کسب کنیم و اکثر گزارش‌های خبری این مرکز از شبکه‌های سراسری روی آنتن می‌رود. البته در بخش سیما ضعف داشتیم و آثار خوبی تولید نکردیم که این مسئله به تغییر معاونت سیما در مرکز برمی‌گردد، به همین دلیل آسیب‌هایی در این بخش داشتیم که با برنامه‌ریزی انجام شده این ضعف در سال 89 برطرف می‌شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران خاطر نشان ساخت: یکی دیگر از دلایلی که ما در بخش سیما خوب نبودیم به این برمی‌گردد که حاضر نشدیم برای ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی از کارگردان و عوامل تهرانی استفاده کنی و بیشتر از نیروهای خودمان بهره می‌بریم. اگر هم فقط کارگردان از تهران باشد، تلاش می‌کنیم حضور او در کنار بازیگران و دیگر عوامل همچون کلاس آموزشی باشد.

حمیدی درباره برنامه آینده این مرکز گفت: در اتاق فکر حوزه سیما سعی می‌کنیم از حضور اساتید برجسته دانشکده صدا و سیما دعوت کنیم. سال آینده سه فیلم تلویزیونی و دو سریال به غیر از تولیدات استانی برای پخش از شبکه‌های سراسری آماده می‌کنیم. موضوع این آثار درباره منابع طبیعی این استان است.