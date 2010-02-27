کار نصب "آی ال اس" فرودگاه ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مرتضی گچ کوب صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سامانه با هدف توسعه شبکه در فرودگاه ایلام نصب می شود.
وی ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و تامین اعتبار، این سامانه ظرف شش ماه آینده به بهره برداری می رسد.
گچ کوب اظهار داشت: کلیه مراحل اجرایی و عملیاتی راه اندازی این سامانه در فرودگاه شهدای ایلام توسط تکنسینهای فنی ایرانی انجام می شود.
مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: برای کلیه مراحل خرید و نصب این سامانه در مجموع 70 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.
گچ کوب یادآور شد: اجرای این سامانه در هدایت هواپیماهای نیمه سنگین در شرایط مختلف جوی بسیار موثر است.
در پروازهای روزانه فرودگاه ایلام در مسیر تهران - ایلام و برعکس 120 نفر جابجا می شوند.
پرواز امروز فرودگاه شهر ایلام به دلیل شرایط بد آب و هوایی لغو شد.
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