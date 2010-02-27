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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

کار نصب "آی ال اس" فرودگاه ایلام آغاز شد

کار نصب "آی ال اس" فرودگاه ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه شهدای ایلام از آغاز کار نصب سامانه (آی ال اس) فرود با دستگاه در این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مرتضی گچ کوب صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سامانه با هدف توسعه شبکه در فرودگاه ایلام نصب می شود.

وی ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و تامین اعتبار، این سامانه ظرف شش ماه آینده به بهره برداری می رسد. 

گچ کوب اظهار داشت: کلیه مراحل اجرایی و عملیاتی راه اندازی این سامانه در فرودگاه شهدای ایلام توسط تکنسین‌های فنی ایرانی انجام می شود.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: برای کلیه مراحل خرید و نصب این سامانه در مجموع 70 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

گچ کوب یادآور شد: اجرای این سامانه در هدایت هواپیماهای نیمه سنگین در شرایط مختلف جوی بسیار موثر است.

در پروازهای روزانه فرودگاه ایلام در مسیر تهران - ایلام و برعکس 120 نفر جابجا می شوند.

پرواز امروز فرودگاه شهر ایلام به دلیل شرایط بد آب و هوایی لغو شد.

کد مطلب 1041935

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