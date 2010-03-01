رشد 50 درصدی دستاوردهای مرکز نوآوری پارک فناوری یزد

علیرضا یاراحمدی بافقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حمایتهایی که از سوی پارک فناوری یزد به شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد بر اساس قوانینی چون ماده 47 برنامه چهارم و پنجم توسعه است. بر اساس این قانون شرکتهای دانش بنیان از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند.

وی افزود: هشت سال از تاسیس پارکهای فناوری می گذرد اما به تازگی قانون معافیت از مالیات در کشور رعایت می شود. امیدواریم با تصویب لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان، این قوانین مورد توجه قرار گیرند.

رئیس پارک فناوری یزد گفت: برطبق قانون، ادارات دولتی می توانند با ترک تشریفات با شرکتهای فناور وارد معامله شوند اما کمتر امکان چنین معاملاتی به وجود می آید.

وی درباره تسهیلات شرکتهای فناور نیز گفت: بیشتر تسهیلاتی که به صورت قرض الحسنه و بلاعوض به شرکتهای فناور اختصاص می یابد از اعتبارات فن آفرینی پارک است. اعتبار دیگری هم طی دو سال اخیر از سوی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به پارک اختصاص یافته است.

یاراحمدی در ادامه گفت: این تسهیلات در سال گذشته 600 میلیون تومان و امسال 500 میلیون تومان بوده است که این ارقام کوچک در پیشبرد اهداف پارک اثر گذارند.

رئیس پارک فناوری یزد افزود: با این اعتبارات می توانیم تسهیلات بیشتری به شرکتهای فناور ارائه کنیم و در صورتی که دستاوردهای مثبت فناوری انجام گیرد تسهیلاتی بلاعوض به شرکتها تعلق می گیرد.

وی گفت: بیش از 200 شرکت دانش بنیان در مرکز فناوری اقبال، مرکز رشد آی تی، مرکز رشد بیوتکنولوژی و 10 مرکز رشد اقماری شهرستانی یزد فعالیت می کنند و از این میان حدود 40 شرکت از این تسهیلات برخوردارند.

رئیس پارک فناوری یزد درباره کیفی سازی برنامه های شرکتهای دانش بنیان پارک فناوری یزد گفت: کیفی سازی از برنامه های پنجساله دوم پارک است که قصد داریم شرکتهای دانش بنیان را پالایش کنیم تا تسهیلات برای 100 شرکت هزینه شود و در نهایت خروجی بهتری داشته باشیم.