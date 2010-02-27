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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

قهرمانی شیرجه بانوان کشور/

شیرجه‌روهای آذربایجان شرقی و فارس قهرمان شدند

شیرجه‌روهای آذربایجان شرقی و فارس قهرمان شدند

پنجمین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی تیم آذربایجان شرقی در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان و تیم فارس در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان پنجمین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی کشور که طی دو روز و با شرکت 68 شیرجه‌رو از هفت استان کشور در شش رده سنی 9 و کمتر از 9 سال، 10 و 11 سال، 12 و 13 سال، 14 و 15 سال، 16 تا 18 سال و رده سنی عموم برگزار شد، تیم آذربایجان شرقی با کسب 8/1093 امتیاز در رده نونهالان به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های فارس و کرج به ترتیب با کسب 15/1058 و 7/944 امتیاز به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

همچنین در رده سنی نوجوانان آذربایجان شرقی با کسب 05/1648 امتیاز عنوان قهرمانی این رده سنی را نیز به خود اختصاص داد و تیم‌های فارس و کرج به ترتیب با کسب 5/1426 و 2/1375 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم ایستادند.

در رده سنی جوانان و بزرگسالان شیرجه‌روهای فارس با کسب 25/1637 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستادند و تیم‌های آذربایجان شرقی و اصفهان با کسب 75/1117 امتیاز و 15/983 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

کد مطلب 1041948

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