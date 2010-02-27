دلیل نمایندگان درتصویب نفت 65 دلاری/ احتمال حذف صندوق توسعه ملی

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بیش از دو ساعت درخصوص قیمت نفت بحث کردند، اظهارداشت: بحث و تبادل نظر در این باره از پیشنهاد قیمت هر بشکه 45 دلار آغاز شد که در نهایت نمایندگان به 65 دلار برای هر بشکه نفت رای مثبت دادند.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به انتقادات گسترده نمایندگان نسبت به تعیین قیمت 65 دلار برای نفت چگونه این رقم در کمیسیون تلفیق و پس از بحث های کارشناسی به تصویب رسید، گفت: علت این بود که اگر قرار بود که نمایندگان به قیمتی زیر 65 دلار رای دهند معنایش این بود که از بودجه عمرانی کاسته شود که نمایندگان تمایلی به این کاهش ندارند بنابراین با همان پیشنهاد دولت موافقت شد.

احتمال حذف صندوق توسعه ملی

ثروتی وی ادامه داد: با این وضعیت احتمال حذف صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد زیرا دیگر پولی باقی نخواهد ماند و همه درآمد نفت هزینه خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با این مصوبه کمیسیون تلفیق ما دیگر در حساب ذخیره ارزی نیز پولی نخواهیم داشت و متاسفانه حساب ذخیره خالی خواهد شد .

وی ریشه این نظر نمایندگان را همراهی با دولت در پوشش هزینه ها خواند و از پیش بینی خالی شدن حساب ذخیره ارزی ابراز تاسف کرد.

وی گفت: بنده با 65 دلار مخالف بودم و به پیشنهاد هر بشکه نفت 60 دلار رای دادم.

ثروتی پیش بینی کرد به همان دلیل که اعضای کمیسیون تلفیق راضی به کاهش بودجه عمرانی نشدند زمانی که این بند از لایحه در صحن علنی مطرح شود نیز نمایندگان به مصوبه کمیسیون تلفیق در این خصوص رای مثبت دهند.