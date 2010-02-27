طرح ویژه حفاظت از جنگلهای ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به منظور پیشگیری از تخریب و قطع درختان و جلوگیری از آتشسوزیها توسط گردشگران، گشت ویژه حفاظت از جنگلها با تجهیزات کامل فنی فعالیت خود را در استان ایلام آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح با اندیشیدن ساز و کارهای لازم با متخلفان حوزه منابع طبیعی استان ایلام برخورد قانونی میشود.
این مسئول با اشاره به اینکه اکنون در گستره 20 هزار کیلومتری استان ایلام یک میلیون 700 هزارهکتار جنگل و مرتع وجود دارد، خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از این عرصهها بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان ایلام است که برای احقاق این مهم نیز برنامهریزی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام افزود: در نهایت برای اجرای این مهم و صیانت از عرصههای طبیعی استان به مشارکت همه جانبه مردم نیاز است.
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