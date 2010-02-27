سطح مسابقات تهران مطلوب بود/ دوندگان زن از همه بهتر بودند

"موریس نیکولاس" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا بمدت سه روز در حالی برگزار شد که ایرانی‌ها برای دومین بار میزبانی این مسابقات را برعهده گرفته بودند.

وی با مثبت ارزیابی کردن سطح برگزاری این مسابقات افزود: سطح رقابت‌های بخش بانوان نسبت به دوره قبل این مسابقات که در تهران برگزار شد، بالاتر بود که این مسئله برای ما امیدوارکننده است.

وی با اشاره به نزدیکی مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا با رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر نیز گفت: هر چند این مسابقات نزدیک به هم بودند اما این مسئله باعث نشده بود تا تیم‌ها با ورزشکاران سطح پایین خود در مسابقات حاضر شوند و حتی کشورهایی مانند چین و قزاقستان نیز با بهترین نفرات خود در مسابقات شرکت کرده بودند.

دبیرکل کنفدراسیون دوومیدانی آسیا خاطر نشان کرد: البته این مسئله که رکوردها در حد و انتظار آسیا نبود و دلیل آن تمام نشدن فصل تمرین دوومیدانی کاران و در اوج نبودن سطح ورزشکاران به خاطر پیگیری برنامه آماده سازی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو بوده است.

چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران از پنجم تا هفتم اسفند ماه و با قهرمانی تیم ایران برگزار شد.