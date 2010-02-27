محافل انس با قرآن در شرق مازندران برگزار می شود

حسین دانشمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر افزود: این محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی استاد حاج سعید طوسی و برادر خدامی حافظ کل قرآن مسلط به زبان انگلیسی در حسینیه قتلگاه بهشهر برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این مراسم روحانی که با حضور قاریان وحافظان و محبان وخادمان قرآن برگزارو آیت الله سید صابر جباری امام جمعه بهشهر و نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری سخنرانی خواهند کرد.

به گفته وی، این محفل نورانی و قدسی با همکاری مهد قرآن کریم و مجمع حافظان و قاریان قرآن کریم شهرستان بهشهر دوشنبه دهم اسفندماه همراه با نماز مغرب و عشاء در حسینیه قتلگاه بهشهر برگزار می شود.