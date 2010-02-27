داوران چهارمین جشنواره‌ شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دبیرخانه مرکزی این جشنواره در بخش شعر کلاسیک مرحله مقدماتی محمود اکرامی، سعید یوسفنیا، مصطفی محدثی خراسانی، قربان ولئیی، حمیدرضا شکارسری و محمدرضا سهرابینژاد داور بودند.
مرحله نیمهنهایی نیز وحید عیدگاه، محمدافشین وفایی، محمدعلی بهمنی، محمدباقر کلاهی اهری و رضا افضلی به عنوان داور معرفی شدند.
محمدجواد محبت، یدالله امینی، خسرو احتشامی و محمدعلی بهمنی نیز داوران مرحله نهایی بودند.
داوری بخش شعر کودک و نوجوان نیز در مرحله مقدماتی ایرج قنبری، در مرحله نیمهنهایی بابک نیکطلب و در مرحله نهایی نیز بر عهده جعفر ابراهیمی بود.
داوران بخش شعر نو نیز مرحله مقدماتی حمیدرضا شکارسری، مرحله نیمهنهایی مصطفی علیپور و ضیاءالدین ترابی و مرحله نهایی رضا افضلی و محمدباقر کلاهی اهری بوده اند.
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