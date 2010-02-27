"اخلاق ماکیاولی" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشه ماکیاول فیلسوف فلورانسی بیش از هر چیز با آرای او درباره اخلاق شناخته شده است.

دیدگاه ماکیاول درباره اخلاق و این جمله معروف او که هدف وسیله را توجیه می‌کند باعث شده تا او به عنوان مثالی از غیر اخلاقی بودن درآید. نویسنده در این کتاب دیدگاه ماکیاول را در ظرف زمانی او مورد سنجش قرار می‌دهد و توصیه‌های او در کتاب "شهریار" را بر این اساس مورد بررسی قرار می‌دهد.

ماکیاول در این کتاب میان اخلاق فردی و اخلاق شهریار تفاوت قایل می‌شود و معتقد است که شهریار ملزم به رعایت اخلاق فردی نیست و اخلاق تا جایی اعتبار دارد که به منافع بیانجامد و البته ادعای اخلاقی بودن را از جانب شهریار مجاز می‌شمارد.

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده است.