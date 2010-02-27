هشتمین دوره مسابقات کلاس A جهانی شمشیربازی در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در نخستین روز از این رقابت‌ها که با حضور 30 شمشیرباز در اسلحه فلوره پیگیری شد، در پایان ایگور روستکی از اوکراین به قهرمانی رسید، شروین طلوعی از تیم ملی کشورمان بر سکوی نائب قهرمانی ایستاد و عنوان سومی مشترک نصیب آرمنا گاسپاریان از ارمنستان و یونس کاپروس از ترکیه شد.

این مسابقات که با حضور ورزشکارانی از کشورهای اوکراین، ارمنستان، ترکیه، آذربایجان، قطر و ایران در جریان است، امروز، شنبه هشتم اسفندماه با حضور 28 ورزشکار در اسلحه اپه در حال برگزاری است.

گفتنی است، مسابقات بین‌المللی سه جانبه شمشیربازی بانوان نیز با حضور ورزشکارانی از کشور ارمنستان، ایران و استان یزد در سالن اختصاصی شمشیربازی استان یزد آغاز شد.

در پایان رقابتهای نخستین روز این مسابقات که با حضور 12 بانوی شمشیرباز در اسلحه اپه برگزار شد، وحیده نادعلی از تیم یزد قهرمان شد، مهسارحمتی‌پور از تیم ملی کشورمان دوم و مقام سومی مشترک به بهاره یاس‌آبادی و سکینه نوری از تیم ملی جوانان ایران رسید.

به گفته مسئولان برگزاری مسابقات، این بازی‌ها به منظور آمادگی بیشتر تیم ملی شمشیربازی بانوان ایران جهت شرکت در مسابقات آسیایی فیلیپین که از 12 اسفند آغاز می‌شود، تدارک دیده شده است.