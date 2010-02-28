رویدادهای فرهنگی امروز

رونمایی از "نظریههای ارتباطات"
کتاب چهارجلدی "نظریههای ارتباطات: مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانهای و فرهنگی" در فرهنگسرای رسانه رونمایی میشود.
در این برنامه که با حضور دکتر یونس شکرخواه رئیس مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران، دکتر نمکدوست تهرانی مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری و دکتر عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود به جنبههای گوناگون و بنیادین علم ارتباطات پرداخته میشود.
این مراسم ساعت 16 در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر(عج) ، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون، پلاک 28 برگزار می شود.
برنامه جشنواره موسیقی فجر
امروز یکشنبه 9 اسفندماه 23 گروه موسیقی در جشنواره موسیقی فجر اجرای برنامه دارند.
تالار وحدت، سالن رودکی، تالار بزرگ کشور، سالن سوره حوزه هنری، سالن اندیشه حوزه هنری، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای ارسباران، پردیس ملت، خانه هنرمندان و سالن شهید سلیمانی محل اجرای کنسرت هستند .
پایان مهلت ثبت نام کنکورکاردانی به کارشناسی
داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1389 می توانند تا آخرین ساعات امروز یکشنبه 9 اسفندماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به خرید کارت اعتباری و ثبت نام در آزمون اقدام کنند.
اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قابل دسترسی است .
کارگاه "آشنایی با رسانههای نوظهور"
کارگاه "آشنایی با رسانههای نوظهور" از سوی خانه قرآن منطقه هفت تهران برگزار میشود.
این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر خانوادهها با اینترنت و کارآفرینی اینترنتی با حضور کارشناسان مجرب برگزار می شود.
کارگاه "آشنایی با رسانههای نو ظهور" ساعت 10 تا 12 در خانه قرآن منطقه 7 واقع در انتهای خیابان شهید مطهری، بوستان شهید آوینی برگزار میشود.
آغاز نمایش فیلمهای جشن تصویر سال
فیلمهای جشن تصویر سال از نهم تا 13 اسفند در خانه هنرمندان به نمایش درمیآیند.
مردان-X به کارگردانی محمد عزیزی به مدت 5 دقیقه، غریبه آشنا به کارگردانی امیر عربپور به مدت 4 دقیقه، شکاف به کارگردانی نیما جاودانی به مدت 1:30 دقیقه، نوعی دیگر بودن به کارگردانی ماشالله محمدی به مدت 1:30 دقیقه، نجواها به کارگردانی محمدرضا جهانپناه و شیرین برقنورد به مدت 1:45 دقیقه، روزها به کارگردانی شیرین برقنورد به مدت 5 دقیقه،Mp5 به کارگردانی میثم لطفعلی به مدت 7 دقیقه، زروان به کارگردانی حسن نقاشی به مدت 17 دقیقه، کلاه شیشهای به کارگردانی محسن خان جهانی به مدت 22 دقیقه روز یکشنبه نهم اسفند ساعت30 :18 در تالار بتهون به نمایش درمیآیند.
رونمایی از "موج فیروزه"
نرم افزار "موج فیروزه" با هدف تشریح و تبیین ظرفیتهای تبلیغی و رسانهای مساجد و ارتقای نقش مساجد در محلات در فرهنگسرای رسانه رونمایی میشود .
در این مراسم حجت الاسلام ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه گروه تولیدکننده نرم افزار حضور دارند.
مراسم رونمایی از نرم افزار "موج فیروزه" ساعت 11 در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر (عج) ، ابتدای بلوار کشاورز ، جنب پایگاه انتقال خون ، پلاک 28 برگزار میشود.
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