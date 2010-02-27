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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

تیم بدمینتون ارومیه به مقام قهرمانی رقابتهای چهارجانبه ارومیه رسید

تیم بدمینتون ارومیه به مقام قهرمانی رقابتهای چهارجانبه ارومیه رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: تیم بدمینتون ارومیه به مقام قهرمانی رقابتهای چهارجانبه ارومیه دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این رقابتها که با حضور چهار تیم از جمهوری خودمختار نخجوان، منتخب سقز، تیمهای ( الف) و (ب) ارومیه در محل مجموعه ورزشی جهانپهلوان تختی ارومیه برگزار شد تیم ارومیه (الف) با 9 امتیاز اول و تیمهای ارومیه (ب) با هفت امتیاز و سقز با پنج امتیاز به ترتیب به مقام های دوم و سوم رسیدند.

همچنین در این رده تیم جمهوری خود مختار نخجوان با سه امتیاز چهارم شد.

در رده بانوان نیز تیم ارومیه (ب) با 9 امتیاز اول و تیم های ارومیه (الف) با هفت امتیاز و سقز با پنج امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند و تیم جمهوری خود مختار نخجوان با سه امتیاز چهارم شد.

رقابت های انفرادی این رقابتها نیز امروز ادامه می یابد.

این مسابقات با حضور هشت تیم در دو رده آقایان و بانوان به مدت سه روز و از تاریخ ششم اسفند ماه سال جاری به صورت تیمی و انفرادی در ارومیه برگزار می شود.

کد مطلب 1041970

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