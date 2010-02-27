نشر حوزوی با مشکل توزیع روبرو است

علیرضا سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که مهمترین مشکل انتشارت دینی و حوزوی در قم مسأله توزیع کتب می‌باشد، اظهار داشت: یکی از پیشنهادات ما به مسئولان دولتی این است که در راستای حل مشکل توزیع نشر دینی و حوزوی اقدام به برپایی نمایشگاه‌های منظم کتاب کنند.



وی با بیان این که بیشتر مؤسسات انتشاراتی در قم در زمینه‌های دینی فعالیت می‌کنند، افزود: دولت باید در راستای توسعه کتابخوانی در کشور به ویژه در عرصه نشر دینی اقدام به اعطای یارانه‌هایی در قالب بن‌های الکترونیکی به اقشار مذهبی و به خصوص حوزویان کند.



سبحانی همچنین با اظهار تأسف نسبت به این که کتاب چندان در سبد خرید خانواده‌ها جایی ندارد، تصریح کرد: این که برخی مدام می‌گویند که کتاب در جامعه گران است سخن چندان درستی نیست چون کتاب به نسبت بسیاری از اقلام مصرفی ارزان قیمت تر است.



فرهنگ کتاب خوانی باید ترویج شود



وی افزود: آن چه که بیش از همه می‌تواند به عنوان دلیل کتاب نخواندن مردم ما مطرح باشد این است که هنوز فرهنگ کتابخوانی آن طور که باید و شاید در جامعه ما نهادینه نشده است.



انتشار سالانه 70 عنوان کتاب



مسئول انتشارات مؤسسه امام صادق(ع) وابسته به دفتر آیت الله العظمی سبحانی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این که حوزه فعالیت این انتشارات در زمینه چاپ کتب تخصصی و عمومی رشته کلام اسلامی است، ابراز داشت: سالانه حدود 20 عنوان کتاب تخصصی در زمینه کلام و 50 عنوان نیز در حوزه عمومی این رشته از سوی انتشارت امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته می‌شود که البته برخی از آن ها باتوجه به نیازهایی که وجود دارد، تجدید چاپ می‌شود.

