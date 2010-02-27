همایش بزرگداشت غزه امروز در تهران افتتاح می شود/ جزئیات همایش دو روزه

به گزارش خبرنگار مهر قرار است در مراسم افتتاحیه این همایش منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کند.

در نشست رهبران گروه های فلسطینی که به میزبانی تهران برگزار می شود سران و نمایندگان 10 گروه مقاومت حضور دارند.

قرار است عصر امروز علاوه بر وزیر امور خارجه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در جمع رهبران گروه های مقاومت فلسطینی سخنرانی کند.

همچنین فردا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست صبح همایش غزه و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در نشست عصر این همایش سخنرانی خواهند کرد.

قرار است همچنین در کنفرانس مطبوعاتی رهبران گروه های مقاومت فلسطین دیدگاه های خود را پیرامون مسائل مهم بین المللی و منطقه ای و به خصوص موضوع فلسطین و غزه بیان کنند.

پایان بخش این همایش دو روزه صدور بیانیه ای تحت عنوان بیانیه تهران خواهد بود.

در این نشست آخرین وضعیت فلسطین اشغالی و نیز مقاومت در منطقه و نقش گروه های فلسطینی با حضور نمایندگان مقاومت فلسطین و کارشناسان و صاحبنظران مورد تبادل نظر قرار می گیرد.