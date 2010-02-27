به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ایوب برزگر نژاد صبح شنبه در همایش شناخت بیماریهای پروستات در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: بیماری سرطان پروستات سیر بسیار کندی دارد و در مراحل نخست تشخیص داده شود که در این مقطع می توان از مرگ و میر جلوگیری کرد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه سرطان پروستات آمار جهانی دارد، تصریح کرد: این بیماری مخصوص به ایران نیست و به این واسطه همه گیری جهانی آن، توجه ویژه ای در مجامع بین المللی به این بیماری می شود.

وی اظهار داشت: روشهای مختلفی برای آموزش و تشخیص و درمانهایی که کمترین ضرر را برای بیمار داشته باشد در جهان اعمال می شود.

برزگر نژاد با اشاره به روز سلامت مردان در ایران گفت: افراد در این روز می توانند به صورت رایگان از خدمات بهداشتی و پزشکی در این زمینه استفاده کنند و با مراجعه با مراکز درمانی و انجام معاینات ساده می توانند از ابتلا به بیماری آگاه شوند.

وی افزود: افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به بیماری پروستات ندارند در سنین بالای 50 سال و در صورت داشتن سابقه فامیلی در سنین بیشتر از 40 سال باید تحت معاینه قرار گیرند.

وی افزود: سرطان پروستات و بیماری بزرگی خوش خیم پروستات دارای علائم مشابه هستند تشخیص این دو بیماری از یکدیگر دارای اهمیت است، زیرا سرطان فرد را به سمت مرگ سوق می دهد و بیماری بزرگی پروستات تنها کیفیت زندگی را تهدید می کند.

این متخصص ارولوژی تصریح کرد: بیماری در مراحل نخست شناخت دارای هزینه درمانی زیادی نیست و تنها با یک جراحی مختصر بیمار به حیات خود ادامه می دهد و دیگر هزینه ای برای وی نخواهد داشت اما چنانچه دست اندازیهای تومور به خارج از پروستات اتفاق افتد، بیمار متحمل مخارج بسیار زیاد خواهد بود.

وی عمده عوارض داروهای سرطان پروستات را عوارض هورمونی، کبدی و کلیوی عنوان کرد و گفت: اختلالات قلبی عروقی و افزایش دمای بدن از دیگر عوارض برخی داروهای بیماری پروستات است.

برزگرنژاد اذعان داشت: هر اندازه سن افراد بیشتر باشد میزان ابتلا به بیماری افزایش می یابد و عواملی چون ژنتیک، تغذیه، داروها و برخی اعمال دیگر که به نوعی از علل منجر به بیماری عنوان می شوند، مسائل اتبات شده ای نیستند.

وی علائم ابتدا به بیماری پروستات را علائم تحریکی و انسدادی دانست و تصریح کرد: علائم تحریکی شامل سوزش ادرار، تکرر ادرار به خصوص در شب، احساس فوریت برای دفع ادرار است و عوامل انسدادی از جمله تاخیر در شروع ادرار، یکنواخت تخلیه نشدن ادرار و نازک شدن قطر ادرار خواهد بود.

برزگرنژاد گفت: بیماری پروستات در دراز مدت باعث دست اندازی به استخوان و ارگانهای مجاور از جمله کبد و کلیه می شود و اغلب بیماران پروستات به علت از کار افتادن کلیه از بین می روند.

برگرنژاد با اشاره به اصل نخست پروتکل سازمان بهداشت جهانی مبنی بر آموزش خاطرنشان کرد: علی رغم شعار جهانی در این زمینه اغلب افراد از آموزش کافی برخوردار نیستند.