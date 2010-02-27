به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مسئولان فدراسیون کشتی روسیه و موافقت فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) شهر خاساویورت بعنوان میزبان رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد انتخاب شد.

پیش از این قرار بود رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در شهر ماخاچ‌کالا ایالت داغستان روسیه برگزار شود.

شهر خاساویورت از طریق راه زمینی حدود یک ساعت با شهر ماخاچ‌کالا فاصله دارد. تیم‌های ایران، روسیه، آذربایجان، اوکراین، آمریکا، بلاروس، ازبکستان، ترکیه در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد حضور دارند که در دو گروه چهار تیمی به مصاف هم می‌روند.