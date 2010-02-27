برای تحویل موشک "اس300" سقف زمانی تعیین شود

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاخیر طرف روسی در واگذاری سامانه موشکی "اس300" به ایران اظهار داشت: مدتهاست که این مسئله در جریان است اما مقامات روسی اعلام می کنند که این تاخیر بدلیل مشکلات فنی است.

وی افزود: امیدواریم همانطورکه مقامات روسی گفته اند واقعا دلیل تاخیر تحویل سامانه موشکی "اس300"مشکل فنی باشد نه مسائل دیگر.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که در مقاطع گذشته وقتی به این جمع بندی رسیدیم که طرف های قرارداد ما می خواهند سیاسی عمل کنند ، دانشمندان بومی ما در حوزه های تخصصی به سمت ساخت فناوریهای لازم رفتند .

وی با اعلام اینکه در حوزه موشکی کشورهم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، گفت: روسها اگر بخواهند با ما سیاسی برخورد کنند باز هم می توانیم دستاوردهای بزرگ دیگری را در آینده به همت دانشمندان بومی خود نصیب ملت ایران کنیم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه فعلا موضوع تاخیر طرف روسی در واگذاری سامانه موشکی "اس300" در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس مطرح نمی شود، درخصوص تعیین سقف زمانی برای تحویل این سامانه موشکی به مهر گفت: وزارت دفاع و مراجع ذیربط باید در مورد تعیین سقف زمانی برای در اختیار گرفتن سامانه موشکی "اس300" از طرف روسی اظهار نظر کنند.

سبحانی نیا در پایان گفت: درحال حاضر امکانات تسلیحاتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در سطح بالایی قرار دارد.

