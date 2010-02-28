مددجویان ندامتگاه قزلحصار در دانشگاه پیام نور ثبت نام می کنند

هماهنگ کننده مراکز آموزش عالی و رئیس مرکز علمی کاربردی با اعلام این خبر که 30 نفر از مددجویان این مرکز در بیست و یکمین دوره دانشپذیری دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند، به خبرنگار مهر گفت: تعلیم و تعلم در سطوح عالی زندانها یک نظام آموزشی نوینی است که با برنامه ریزی در رشته ها و مقاطع مختلف به منظور ارتقا سطح دانش مددجویان راه اندازی شده است.

علی خزائی افزود: با توجه به رعایت کرامت انسانی و منشور اخلاقی که در آئین نامه سازمان زندانها به آن اشاره شده است توسعه در راستای شکوفایی استعدادها و همچنین دستیابی مددجویان به مدارج بالای علمی که تاثیر شگرفی در بازسازی شخصیت مددجویان دارد در این راستا با همت مدیر و مسئولان این ندامتگاه مبلغ 10 میلیون ریال جهت ثبت نام مددجویان و خرید منابع و کتب درسی در سه رشته حقوق، مدیریت جهانگردی و مهندسی فن آوری اطلاعات قرار گرفت تا متقاضیان علاقمند بتوانند به صورت غیر حضوری درمقاطع عالی به ادامه تحصیل بپردازند.

این مسئول در خصوص نحوه شرکت مددجویان در آزمون ورودی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: آزمون ورودی دانشگاه پیام نور در پایان اردیبهشت ماه سال 89 همزمان با سایر داوطلبان کل کشور در این مرکز نیز برگزار می شود و دانش پذیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، می توانند در این مراکز به صورت غیر حضوری و به عنوان دانشجوی ترم دوم رشته مورد نظر ادامه تحصیل دهند.