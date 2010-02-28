۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

پایگاه های نظامی بوشهر با اکیپهای اتلاف سگ شهرداری همکاری کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر گفت: پایگاه های نظامی مستقر در بوشهر جهت ورود اکیپهای اتلاف سگ شهرداری بوشهر به محوطه این پایگاه ها همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

علی اکبر خوشرو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: متأسفانه پایگاه های نظامی و انتظامی تعامل و همکاری خوبی با شهرداری جهت ورود اکیپهای اتلاف سگ به محوطه این پایگاه ها ندارد.

وی اظهار داشت: پایگاه های نظامی و انتظامی مجوزهای لازم در خصوص ورود اکیپهای شهرداری جهت اتلاف سگ های ولگرد در محوطه این پایگاه ها را صادر نکرده و همین امر موجب شده تا این سگها پس از پرورش، به خیابان ها و کوچه های شهر بوشهر منتقل شوند.

خوشرو بیان اینکه در صورت عدم ورود اکیپ های اتلاف سگ به محوطه پایگاه ها، اتلاف آنها در سطح شهر هیچ فایده ای نخواهد داشت، گفت: هر اندازه که مأمورین شهرداری در سطح شهر سگ های ولگرد را تلف کنند، این سگ ها مجددا در پایگاه ها پرورش یافته و وارد شهر بوشهر می شوند که در نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر گفت: این امر باعث نارضایتی شهروندان بوشهری شده و بخش اعظمی از تماسها مردمی با شهرداری بوشهر جهت اتلاف سگهای ولگرد است.

خوشرو با اشاره به نقش بسیار مهم پایگاه ها جهت برون رفت از این معضل شهری اظهار داشت: مصرانه از پایگاه های نظامی و انتظامی خواستار همکاری جهت اتلاف سگ های ولگرد شهر بوشهر هستیم.

