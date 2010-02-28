پایگاه های نظامی بوشهر با اکیپهای اتلاف سگ شهرداری همکاری کنند

علی اکبر خوشرو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: متأسفانه پایگاه های نظامی و انتظامی تعامل و همکاری خوبی با شهرداری جهت ورود اکیپهای اتلاف سگ به محوطه این پایگاه ها ندارد.

وی اظهار داشت: پایگاه های نظامی و انتظامی مجوزهای لازم در خصوص ورود اکیپهای شهرداری جهت اتلاف سگ های ولگرد در محوطه این پایگاه ها را صادر نکرده و همین امر موجب شده تا این سگها پس از پرورش، به خیابان ها و کوچه های شهر بوشهر منتقل شوند .

خوشرو بیان اینکه در صورت عدم ورود اکیپ های اتلاف سگ به محوطه پایگاه ها، اتلاف آنها در سطح شهر هیچ فایده ای نخواهد داشت، گفت: هر اندازه که مأمورین شهرداری در سطح شهر سگ های ولگرد را تلف کنند، این سگ ها مجددا در پایگاه ها پرورش یافته و وارد شهر بوشهر می شوند که در نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد .

سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر گفت: این امر باعث نارضایتی شهروندان بوشهری شده و بخش اعظمی از تماسها مردمی با شهرداری بوشهر جهت اتلاف سگهای ولگرد است.