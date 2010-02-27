لرستان قهرمان تور بزرگ دوچرخه‌ سواری دور کویر یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تور بزرگ دوچرخه‌ سواری دور کویر یزد که از چهارم اسفندماه جاری با حضور 70 ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی یزد آغاز شده بود، امروز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این رقابت ‌ها در مجموع تیمی، تیم لرستان به مقام قهرمانی دست یافت و پس از آن تیم‌های زنجان و یزد به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در امتیازات فردی این رقابت ‌ها نیز پیام سعدی از لرستان اول شد، سجاد هاشمی از اصفهان به مقام دوم دست یافت و علی خادمی از کرمان بر سکوی سومی این دوره از مسابقات ایستاد.

در بخش کوهستان این تور بزرگ نیز پیام سعدی ‌پور از لرستان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

این دوره از رقابت‌ ها با حضور دوچرخه‌ سوارانی از استان ‌های یزد، اصفهان، زنجان، کرمان، لرستان و شهرستان کرج برگزار شد.