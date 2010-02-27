حجم آب مخازن سدهای کشور افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا الماسوندی در گردهمایی مشاوران امور زنان وزارت نیرو با بیان گزارش وضعیت بارندگی و حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور گفت: ارتفاع بارش کشور از ابتدای سال آبی تاکنون 146 میلیمتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد افزایش و نسبت به متوسط دراز مدت 3 درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور را 4/18 میلیار متر مکعب ذکر کرد و گفت: سال گذشته این میزان 4/11 میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود: به دلیل سالهای خشک متوالی، کمبود آب در سفره های آب زیرزمینی و دمای بالای هوا که منجر به افزابش تبخیر شده است، 27 درصد کاهش روانابهای کشور را نسبت به متوسط دراز مدت شاهد هستیم.

الماسوندی در ادامه به جایگاه مهم و اساسی آموزشهای خانواده در اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف پرداخت و گفت: اولین آموزش فرزند از خانواده و توسط مادر آغاز می شود و باید براساس تربیت اسلامی ما که آب را منشاء هستی دانسته است، تاکیدات دینی در زمینه منع اسراف توسط مادران نهادینه شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک آموزش پایه متوسط مادران و در خانواده آغاز شد، در مدارس و دانشگاهها نیز تکمیل شود.

همچنین در این گردهمایی مجید نامجو وزیر نیرو با اشاره به نمونه هایی از مصوبات دولت برای ارتقای جایگاه بانوان شاغل در جامعه و خانواده گفت: کاهش سن بازنشستگی پیش از موعد به 20 سال، افزایش مرخصی زایمان به 6 ماه و موارد دیگری از این دست، از جمله اقدامات یاد شده هستند.

وزیر نیرو به نقش بسیار مهم بانوان در دو زمینه اصلاح الگوی مصرف و هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: به دلیل ماموریتهای ما در وزارت نیرو، انتظار آن است که مشاوران امور زنان این وزارتخانه، علاوه بر زنان وزارت نیرو، کل جامعه را هدف فعالیتهای خود قرار بدهند.

وی سپس با توصیه به مشاوران امور زنان برای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب، شناسایی و معرفی بانوان توانمند برای تصدی مشاغل مدیریتی و استفاده از استادان مجرب برای آموزش در زمینه ایجاد تعادل بین کار و خانواده، خواستار بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود در این زمینه ها شد.