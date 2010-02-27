15 درصد منابع مطالعاتی خراسان جنوبی نیازمند بازبینی است

محمد مطهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه در حال حاضر 280 هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است، افزود: منابع مطالعاتی استان با مشکلاتی مواجه هستند که در این راستا پیشنهاد شده با نیازسنجی های صورت گرفته با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه کتابخانه ها از منابع مطالعاتی غنی شوند.

وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یکی از زیرساختهای اصلی برای توسعه فرهنگی هر استانی است، عنوان کرد: در این راستا باید با ارائه امکانات، تجهیزات بهتر و زیباسازی کتابخانه ها موجب فراهم شدن زیرساختهای لازم جهت ترغیب هرچه بیشتر قشر جوان به این امکان فرهنگی شد.

مطهری فر بافت فرسوده و قدیمی کتابخانه های استان را از علل اصلی عدم رغبت جوانان به این اماکن فرهنگی دانست و تصریح کرد: بیش از 70 درصد کتابخانه های عمومی استان دارای بافت قدیمی هستند.

وی به افق ترسیم شده 20 ساله نظام اشاره کرد و بیان داشت: در افق 1404 در بحث توسعه فیزیکی باید به ازای هر 100 نفر جمعیت کل سه متر فضا داشته باشیم، که در حال حاضر این میزان 1.6 متر است.

به گفته وی در این چشم انداز کتابهای وجین شده به ازای هر 100 نفر جمعیت کل 40 نسخه باید به 57 نسخه برسد.

مطهری فر ادامه داد: تعداد اعضا در سال افق 1404 به ازای هر 100 نفر جمعیت کل باید 4.3 عضو داشته باشیم، که امروز در سطح استان به ازای هر 100 نفر جمعیت کل دو عضو وجود دارد.

وی کتابخانه ها را مراکز فرهنگی موجود در سطح استان دانست و تاکید کرد: این اماکن باید به کلیه تجهیزات وعلوم روز مجهز شوند.

مطهری فر تعداد اعضای فعال استان را 17 هزار نفر تا یک ماه گذشته عنوان کرد و افزود: این میزان به 28 هزار نفر تا نیمه نخست سال آینده خواهد رسید.

وی با اشاره به افزایش کتابهای موجود در کتابخانه های استان، اظهار داشت: تعداد کتب موجود در سطح استان تا خرداد امسال 260 هزار جلد بوده که این میزان به 280 هزار جلد تاکنون افزایش یافته است.

مطهری فر از افتتاح سی و دومین کتابخانه استان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: تعداد کتابخانه های سطح استان تا پایان سال به 34 باب افزایش یابد.

مدیر امور کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی فروش اینترنتی کتاب، عضوگیری از طریق رایانه و ارائه برنامه های آمارگیری را از برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی استان برشمرد و یادآور شد: این امر موجب ارتباط کتابخانه های عمومی استان با کل کتابخانه های سطح کشور می شود.