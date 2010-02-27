سرمایه گذاری در مشهد نهادینه شده و اقتصادی است

مرتضی حق نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در حاشیه اولین نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت مشهد افزود: مشهد به عنوان یک شهر توریستی‌ـ مذهبی از جایگاه ویژه ای در کشور برای سرمایه گذاری برخوردار است و براساس معیارهای اقتصاد شهری، سرمایه‌گذاری در این شهر نسبت به سایر نقاط کشور زود بازده‌تر است.

شهردار شیراز، با اشاره به اینکه شهرداری مشهد، روش بسیار خوب و مناسبی را در ایجاد نخستین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت پایه ریزی کرده است خاطر نشان کرد: شهرداری مشهد از روش های استاندارد دنیا برای جذب سرمایه گذاران استفاده کرده است و این روش ها برای مخاطبان که همان سرمایه گذاران هستند، بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه مرور زمان باعث از دست رفتن سرمایه گذاری می شود، افزود: در مدت زمان برگزاری این نمایشگاه، 90 درصد مسیر تعیین تکلیف پروژه ها برای جذب سرمایه گذاری مشخص می شود و بر مبنای این روش، مدت زمان مراحل اداری کوتاه تر می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر چرخه اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری به کندی پیش می رود، بنابراین بحث بهبود شرایط اقتصادی برای سرمایه گذاری در این زمینه بسیار موثر است که این وابسته به شرایط اقتصادی کشور است و شهرداری ها در این زمینه مقصر نیستند.

وی ادامه داد: شهرداری مشهد، روند خوبی را برای جذب سرمایه گذاری به کار گرفته است و وضعیت سوددهی، مدت زمان اجرا، نقشه ها، تعریف شده و مشخص است لذا برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری بهترین حالتی است که پای سرمایه گذاران در مشهد قفل شود.

وی با بیان این که شهرداری مشهد اقدام خوبی را در جذب سرمایه گذاران هم استانی وهمشهری انجام داده است، افزود: شهرداری مشهد، ادبیات کار را به خوبی رعایت کرده است و در اولویت از سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری دعوت کرده است بنابراین در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی از شانس کمتری برای سرمایه گذاری در مشهد برخوردار هستند.

شهردار منطقه 6 مشهد نیز با اشاره به زبانزد بودن شهر مشهد در بین تمام مردم ایران عنوان داشت: با توجه به استعدادها و قابلیت های بی‌کران شهر مشهد، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در این شهر فراهم می باشد که برگزاری این نمایشگاه این فرصت را بسیار سهل و آسان کرده است.

محبی با اشاره به این که منطقه 6 شهرداری مشهد در مجاورت حرم مطهر رضوی و میزبان بسیاری از زائران بارگاه مطهر رضوی است گفت: طبق کارشناسی های انجام شده مکان هایی شناسایی شده و به مدیریت درآمدها و مشارکت‌های کلان اقتصادی معرفی شده تا در نمایشگاه ارائه شود اما به دلیل اولویت های موجود طرح های مذکور در نمایشگاه ارائه نشد و برای دور بعد در حال آماده سازی است.

وی معضل اصلی شهرداری منطقه شش را بافت فرسوده خواند و افزود: بافت های فرسوده منطقه شناسایی شده و طبق صحبت ها با سرمایه گذاران و مشاوران بنا شده است این بافتها به بافتهای تجاری اقامتی تبدیل شود تا علاوه بر رفع مشکل بافت فرسوده بتوانیم به زائران حضرت رضا(ع) نیز خدمت کنیم.

وی اظهار داشت: بافت فرسوده منطقه 6 در دور بعدی سرمایه گذاری شهر مشهد ارائه خواهد شد.