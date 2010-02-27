تلاش آمریکا برای کاهش روابط چین و ایران نتیجه نمی دهد

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال کاهش روابط چین با ایران درصورت تامین سوخت این کشور از سوی دیگر کشورهای صادر کننده نفت و فشار آمریکا گفت: ارتباط چین با ایران منحصر به نفت نبوده و ترنوول مالی ایران با این کشور حدود 36 میلیارد دلار است که تنها بخشی از این به نفت مرتبط می باشد.



وی افزود: امریکا می خواهد کماکان چین و روسیه را در زمره کشورهای درجه دو نگه دارد ولی این دو کشور خیز خود را برای قدرتمند شدن برداشته اند.





وی رایزنی امریکا با عربستان برای تامین انرژی مورد نیاز چین را یک سیاست دو جانبه دانست که در ظاهر برای رفع نگرانی چینی ها از احتمال تحریم ایران و قطع رابطه نفتی این کشور با جمهوری اسلامی است ولی در واقع وابستگی با واسطه چین به انرژی تحت سلطه امریکا را در پی دارد

نماینده مردم سمنان در مجلس تکثر قدرت را در جهان مورد تایید جمهوری اسلامی دانست و گفت: با شرایط امروز اصولا باید به جای نظام تک قطبی به سمت نظام چند قطبی متمایل شویم زیرا نظم گذشته جهان نشان داده است که یک کشور نمی تواند رهبری مصلحانه ای داشته باشد.



جلالی با اشاره به تنش های اخیر میان امریکا و چین گفت: خط تقابلی ایالات متحده در منطقه به سمت چین بوده زیرا این کشور تنگناهای سیاسی اقتصادی فراوانی را به آمریکا تحمیل کرده است.



وی رایزنی امریکا با عربستان برای تامین انرژی مورد نیاز چین را یک سیاست دو جانبه دانست که در ظاهر برای رفع نگرانی چینی ها از احتمال تحریم ایران و قطع رابطه نفتی این کشور با جمهوری اسلامی است ولی در واقع وابستگی با واسطه چین به انرژی تحت سلطه امریکا را در پی دارد.



جلالی در عین حال سفر کلینتون را به کشورهای منطقه فاقد فایده لازم برای امریکا عنوان کرد و گفت: با وجود تلاش های تیم سیاست خارجی ایالات متحده ، در ادبیات دولتمردان کشورهای عربی منطقه نوعی دو پهلو گویی وجود داشت که حاکی از عدم خط تقابل با جمهوری اسلامی بود.