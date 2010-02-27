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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

دبیر مستعفی فدراسیون شنا:

آیت‌اللهی برای اداره فدراسیون شنا کم تجربه است/استعفا کردم برکنار نشدم

آیت‌اللهی برای اداره فدراسیون شنا کم تجربه است/استعفا کردم برکنار نشدم

علیرضا رحیمی، دبیر مستعفی فدراسیون شنا، ضمن انتقاد از عملکرد سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، گفت: به نظر من آقای آیت اللهی برای اداره این فدراسیون بزرگ نجربه کافی را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز خبری بر روی سایت فدراسیون شنا قرار گرفت مبنی بر اینکه سرپرست فدراسیون شنا به دلیل ضعف عملکرد دبیر این فدراسیون، وی را از سمت خود برکنار کرده، این در حالی است که رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد که خود از سمت مربوطه استعفا کرده و بحث برکناری در کار نبوده است.

رحیمی گفت: من متن استعفانامه خود را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد و خبر برکناری‌ام را تکذیب می کنم.

وی در ادامه تصریح کرد: به نظر من آقای آیت اللهی برای اداره فدراسیون بزرگ شنا فردی کم تجربه است و روندی که او در پیش گرفته به سرانجام نمی رسد.

رحیمی در پایان گفت: شما می توانید از مربیان، داوران و مسئولان شنا در خصوص ایشان بپرسید و می بینید که همگان بر این امر صحه می گذارند که ایشان برای این پست بسیار جوان و کم تجربه است.

کد مطلب 1042022

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