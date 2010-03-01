ثبت نام 19 هزار نفر داوطلب تحصیل در حوزه های علمیه خواهران

حجت الاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از این تعداد نزدیک به 17 هزار نفر داوطلب شرکت در مقطع سطح 2 (کارشناسی)‌ و دو هزار نفر داوطلب شرکت در رشته های تخصصی سطح 3 (کارشناسی ارشد)‌ هستند.



وی افزود: با توجه به ظرفیت حوزه های علمیه کشور در سال جاری از این تعداد 8 هزار نفر در سطح دو و هزار نفر در سطح سه پس از موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه پذیرش خواهند شد.



حسینی اضافه کرد: آزمون ورودی حوزه های علمیه خواهران اردیبهشت ماه سال آینده در سراسر کشور برگزار می شود. همچنین در پذیرش سال جدید تحصیلی ‌برای اولین بار آزمون رشته های تخصصی در دو مرحله دروس عمومی و تخصصی در دو زمان برگزار می شود.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افزود: داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ و منابع آزمون و همچنین زمان و نحوه تحویل کارت ورود به جلسه با تلفن گویای مرکز به شماره 2144404 (0251) تماس بگیرند.

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