به گزارش خبرگزاری مهر، "بیل ویل" اعلام کرد در صورتی که تولید و ساخت چنین فناوری توسعه پیدا کند استفاده از آن طی یک تا سه سال آینده امکانپذیر خواهد بود. به گفته وی فعالیتها در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت بوده و اکنون نمونه آزمایشی این فناوری در شرکت گوگل موجود است.

گوگل برای ایجاد ساخت سطح بازتاب دهنده آینه و سطحی که آینه بر روی آن قرار می گیرد مواد غیر عادی و متفاوتی را مورد بررسی قرار داده است. در فناوری خورشیدی حرارتی انرژی خورشید برای حرارت دادن به سطوح تولید کننده بخار به منظور گرداندن توربینها استفاده می شود و این آینه ها هستند که پرتوهای نور خورشید را بر روی این سطوح حرارتی متمرکز می کنند.

موتور بزرگ جستجوی اینترنتی جهان که در عین سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر تحقیقات داخلی خود را نیز در زمینه تولید انرژی پاک ادامه می دهد درصدد است هزینه های ناشی از ساخت میدانهای آینه در نیروگاه های حرارتی خورشیدی را کاهش دهد.

بر اساس گزارش سی نت، شرکتهای بین المللی با افزایش درگیری جهان با گرمای جهانی به میزان سرمایه گذاری های خود در زمینه فناوری های سبز افزوده اند و دولتها در تلاشند محدودیتهایی را به منظور کنترل انتشار گازهای گلخانه ای به اجرا بگذارند.



شرکت گوگل نیز در این راستا در دو شرکت خورشیدی حرارتی با نامهای eSolar و BrightSource که ساخت فناوری جدید را نیز به عهده دارد، سرمایه گذاری کرده است.