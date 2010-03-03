افزایش تعرفه تورهای نوروز عیدی مردم شیراز/ طبقات متوسط سفر خارجی نروند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هرساله با نزدیکی به ایام تعطیلات به ویژه ایام نوروز برخی از اماکن گردشگری شهرهای مختلف با توجه به حضور گردشگران و مسافران داخلی و در مجموع متقاضیان، تعرفه های خود را تا حدودی افزایش می دهند و این امر نیز به دلیل حجم بالای متقاضی و سفرهای داخلی ایرانیان تا حدودی طبیعی به نظر می رسد.

اما افزایش این تعرفه ها بیشتر در اماکنی نظیر هتلها، رستورانها و... نمود می یافت اما نرخ تعرفه های تورهای گردشگری خارج از کشور در شرایطی که مقاصد سفرها به کشورهایی است که آنها مراسمی به نام نوروز و تعطیلات نوروزی ندارند کمی غیر طبیعی و نامعقول به نظر می رسد.

طبق تحقیقات میدانی خبرنگار مهر که طی دو هفته گذشته از تورهای گردشگری سفرهای خارج از کشور در شیراز صورت گرفت، مشخص شد که تعرفه های سفر در کشورهای آسیایی، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه بین 50 تا 100 درصد و نرخ سفرهای آمریکای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی تا 150 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس به عنوان مثال نرخ سفر به کشوری مثل مالزی که تا پیش از این ایام 450 هزار تومان بوده اکنون در برخی از تورهای گردشگری یک میلیون تومان با شرایطی مشابه سفر مثل هتل، غذا و سطح خدمات رسانی افزایش یافته است.

کارمندان و اقشار متوسط از سفرهای خارجی محروم هستند

منصور احمدی یکی از متقاضیان این تورها در تماسی که به دفتر خبرگزاری مهر در شیراز داشت، گفت: من یک کارمند و از نظر مالی مربوط به اقشار متوسط جامعه هستم که برای سفرهای خارج از کشور برنامه ریزی کرده و مقادیری را در طول سال برای این امر کنار گذاشته بودم اما اکنون که برای دریافت بلیط و ثبت نام به یکی این تورها مراجعه کرده ام متوجه شدم نرخ سفر به کشور مورد نظرم بیش از 110 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه این افزایش نرخ در حالیست که کشورهای مقصد این تورها هیچکدام مثل ایران ایام نوروز و تعطیلات ندارند که بتوان توجیه کرد که اماکن کشورهای مقصد تعرفه های خود را افزایش داده اند، افزود: این وضعیت به نوعی این موضوع را تداعی می کند که کارمندان و اقشار متوسط جامعه سهمی از این سفرهای خارج از کشور ندارند و آنها نباید به چنین سفرهایی بروند و به جای آنها فقط طبقات متمول جامعه باید متقاضیان همیشگی این تورها باشند.

یک مسئول: افزایش تعرفه ها ناشی از افرایش نرخ اماکن مقصد و بلیط هواپیماست

در این رابطه رئیس هیئت مدیره دفاتر خدمات مسافربری هوایی و جهانگردی استان فارس در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز ضمن طبیعی خواندن این افزایش تعرفه ها، عنوان کرد: در ابتدا باید گفت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر مناطق مطلع هستند که 21 مارچ با عید نوروز ایرانیان مصادف است که در پی آن سفرها نیز افزایش پیدا خواهد کرد از این رو این کشورها نرخ هتلهای خود را بالا می برند.

کیومرث حسینی افزود: به دنبال این افزاش نرخ هتلها تعرفه های تورها به شکل طبیعی با افزایش مواجه خواهد شد و در این مورد کار موثری نمی توان انجام داد.

وی از افزایش 20 درصدی قیمتهای بلیط ها به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش نرخ تورهای گردشگری یاد کرد و افزود: زمانی که این بلیط ها افزایش می یابد تعرفه های تورها نیز با افزایش مواجه می شود.

این افزایش نرخ تعرفه ها باعث شده که در ایام سفرهای نوروزی اقشار متوسطی که در ایام سال برای سفرهای خارج از کشور برنامه ریزی کرده اند و تا حدودی مبالغی را برای این امر کنار گذاشته اند با این افزایش تعرفه ها نتوانند از تورهای موجود بهره ببرند.

به هر حال باید برای استفاده از این تورها برای تمام گروه ها و اقشار جامعه تدابیری اندیشیده شوند تا همه بتوانند از این فرصت و ایام عید نوروز استفاده ببرند.