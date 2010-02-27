سرهنگ پاسدار احمد عنایت روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: علاوه بر برتری ناحیه‌ای در سطح پایگاه‌های بسیج استان، پایگاه شهید باهنر روستای باغشن گچ در اجرای طرح صالحین به کسب مقام اول استان نائل آمده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور، با تقدیر از حجت‌الاسلام رحیم شوریابی مسئول طرح صالحین ناحیه مقاومت بسیج نیشابور، اظهار امیدواری کرد: با این طرح آینده مدیریتی، تربیتی و فرهنگی کشور تامین و بیمه خواهد بود.

وی گفت: هدف اصلی طرح صالحین نزدیک شدن دل‌های جوانان و نوجوانان به خداوند منان می‌باشد.

عنایت ادامه داد: کلاس‌های پدافند غیرعامل در پایگاه‌های حضرت خدیجه (س)، سکینه(س)، آل طه(ع) و گردان 554 الزهرا(س) حوزه حضرت فاطمه‌الزهرا (س) نیشابور برگزار ‌شد.

وی هدف از برگزاری این کلاس‌ها را ارتقاء سطح آمادگی و توانمندی‌های بسیجیان در راستای تحقق و توسعه پدافند غیرعامل از طریق آموزش همگانی بیان داشت.