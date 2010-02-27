پرچم یا حسین (ع) بر قله بینالود نیشابور به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، این کوهنورد 23 ساله نیشابوری توانست در گرامیداشت هفته وحدت، پای بر بام خراسان به ارتفاع 3 هزار و 211 متر گذارد و این پرچم مقدس را در کنار سنگ معروف الله اکبر به اهتزاز درآورد.

این حرکت ورزشی که دو روز به طول انجامید و با یک شب اقامت در میان پناه دو شهید همراه بود، از مسیر گرده جنوبی بینالود صورت گرفت.

حصاری با پنج سال سابقه ورزشی، مراحل عالی این رشته ورزشی را زیر نظر مجید نیک‌منش و سیدسامر ابراهیمی فرا گرفت.

فتح تفتان خاش، گردکوه تنکابن، شاهوار شاهرود و ... که قلل بالای چهار هزار متر ارتفاع هستند در کارنامه وی دیده می‌شود.