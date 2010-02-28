جبیرها هم از بهرام گور رفتند/خشکسالی امنیت زیستمندان را به خطر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نیریز قرار دارد و وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.
این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه در کشور است که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.
حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر جبیر، گربه کاراکال، زاغ بور، هوبره، و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظیر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.
چندی پیش خبرنگار مهر از رویدادی خبر داد که در آن گورخرها در فقدان منابع آبی و غذای لازم ناشی از خشکسالیهای دو ساله فارس مجبور به ترک خانه خود شده و با سفری 100 کیلومتری، خود را به منطقه شهر بابک رساندند تا فصلی از سال را در این محدوده سپری کنند.
گورخر ایرانی
این در حالیست که مسئولان و تصمیم گیران استان فارس برای جلوگیری از این روند می توانستند با اختصاص تسهیلات لازم از اعتبارات خشکسالی فارس از این مهاجرت اجباری حیات وحش از منطقه بهرام گور جلوگیری کنند.
این بی توجهی ها اکنون معضل خشکسالی را در این محدوده به مشکلی دیگر یادآور می شود و آن اینکه مهاجرت اجباری، گریبانگیر جبیرهای منطقه شده است.
20 راس جبیر در خارج از محدوده مشاهده شد/ وضعیت اضطراری است
رئیس اداره محیط زیست شهرستان نی ریز در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: هفته گذشته مسئولان امر گزارش دادند که 20 راس جبیر در گوشه ای بیرون از پارک ملی مشاهده شده اند و این امر نشان دهنده کمبود علوفه و سایر منابع مورد نیاز حیات وحش در پارک ملی قطروئیه و منطقه امن حفاظت شده است.
علیرضا فرخی افزود: جبیرهای مذکور در منظقه حفاظت شده و در زیستگاهی که برای آنها در نظر گرفته شده تحت نظارت بودند اما در حال حاضر برای تامین آب و علوفه خود به خارج از منطقه حفاظت شده مهاجرت کردند.
وی در این خصوص به راهکارهایی اشاره کرد که می تواند با اتخاذ آن هم منابع غذایی و آبی مورد نیاز حیات وحش را تامین و هم از اتلاف و مهاجرت آنان جلوگیری کرد و گفت: در حال حاضر 25 تا 30 آبشخور در منطقه حفاظت شده بهرام گور وجود دارد که هفته ای دو مرتبه به آبشخورها به وسیله تانکر آبرسانی می شود.
جبیر
رئیس اداره محیط زیست شهرستان نی ریز گفت: این تعداد آبخشورها با توجه به جمعیت موجود حیات وحش کفایت می کند اما به خاطر خشکسالی باید 10 آبشخور دیگر در نقاط مختلف منطقه حفاظت شده ایجاد شود.
فرخی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت به حد بحرانی نرسیده اما در حد اضطراری قرار دارد و باید هرچه سریعتر از اعتبارات خشکسالی بودجه ای به منطقه اختصاص یابد تا از مهاجرت حیات وحش از بهرام گور جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر یکی از چشمه های اصلی منطقه که آب مورد نیاز حیات وحش از آن تامین می شود سرچمشه "عین الجلال" است و به همین خاطر نیز سعی می شود در مسیر راهی که آب این چمشه پایین می آید اقداماتی انجام گیرد که حیوانات بتوانند از آن استفاده کنند.
این مسئول محیط زیست گفت: هر ساله حداقل 10 میلیون تومان برای علوفه حیات وحش منطقه حفاظت شده هزنیه می کنیم و اکنون برای مرمت چشمه ها، بازسازی آبشخورها، حفرچاه و... به اعتبارات زیاد تری نیاز است.
فرخی ادامه داد: با توجه به خشکسالیهایی که ادامه دارد اگر کمکها و اعتبارات لازم اختصاص نیابد هر لحظه منطقه حفاظت شده بهرام گور به وضعیت بحرانی نزدیکتر می شود.
خشکسالی امنیت گورخرها را به خطر انداخته است
علاوه بر تاثیرات منفی که خشکسالی به طور مستقیم بر حیات وحش منطقه ایجاد کرده، عدم امنیت در زیستگاه نیز یکی دیگر از پیامدهای خشکسالی است که اکنون حیات وحش منطقه با آن دست به گریبان است.
بر این اساس در پی فقدان یا کمبود منابع غذایی و آبی، حیات وحش منطقه از جمله گورخرها به ناچار به مناطق زراعی اطراف رفته و در آنجا تخریبهایی را به زمینهای کشاورزی وارد می کنند و این امر احتمال ایجاد خطر برای این حیوانات از سوی کشاورزان را زیاد می کند البته ماموران محیط زیست در این خصوص گشت زنیهای لازم را انجام می دهند تا از سوی زارعین آسیبی به گورخرها وارد نشود.
ایجاد سایت کشت علوفه در منطقه/ مسئولان فارس بهرام گور را جدی بگیرند
رئیس اداره محیط زیست شهرستان نی ریز در خصوص اقداماتی که این مجموعه برای تامین علوفه و آب حیات وحش منطقه انجام خواهد داد نیز گفت: در صدد هستیم برای سال آینده سایت کشت علوفه برای تامین علوفه جبیرها و گورخرها ایجاد شود تا در سالهای آتی مشکلی در خصوص کمبود علوفه ایجاد نشود.
منطقه حفاظت شده بهرام گور یکی از مناطقی است که داشته های زیست محیطی استان فارس را حفاظت می کنند و توجه به مشکلات این منطقه باید از سوی مسئولان استان فارس با جدیت دنبال شود.
گربه کاراکال حیوان دیگر ساکن در بهرام گور
بر اساس آخرین سرشماریها 285 راس گورخر، 350 قوچ و میش، 9 راس گربه کاراکل و 30 راس جبیر در منطقه زیست می کرده اند که امسال شمار جبیرها به 25 راس رسیده و این آمار حاکی از وجود زیستمندانی است که در هویت بخشی به عرصه زیست محیطی فارس نقش بسزایی را ایفا می کنند.
در سال زراعی 89-88 میزان بارندگی در منطقه مذکور فقط 40 میلی متر بوده که این کاهش بارندگی ضربه مهلکی را بر منابع آبی منطقه وارد کرده و این امر یعنی اینکه مسئولان و تصمیم سازان استان فارس باید برای طرح های آبرسانی بهرام گور چاره اندیشیهای لازم را داشته باشند.
باید در نظر داشت که اداره محیط زیست نی ریز برای اجرای طرح های موثر و مثبت خود در حوزه تامین علوفه و آب حیات وحش به اعتبارات بیشتری نیاز دارد از این رو مسئولان استان فارس باید از اعتبارات خشکسالی استان بخشی را به طرحهای آب رسانی به بهرام گور نظیر اختصاص تانکرهای آبی، اجرای طرح های مختلف در مسیر سرچشمه موجود در منطقه، ایجاد آبشخورهای اضافی و... تزریق کند تا وضعیت بهرام گور به سطح بحران نرسد.
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گزارش: هژیر فتحی
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