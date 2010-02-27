کشف کالاهای قاچاق در گمرک استان زنجان 18 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن جامه بزرگی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارزش کالاهای کشف شده در این مدت 70 میلیارد و 910 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: طی 11 ماهه امسال 466 فقره پرونده قاچاق نیز در این مدت در گمرک استان تشکیل شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.

جامه بزرگی افزود: مصرف، رسیور، موتور سیکلت، برنج، بدلیجات، شامپو، صابون ، پوشاک بچه، لوازم صوتی و تصویری، آدامس، و شکلات از جمله کالاهای قاچاق مکشوفه در این گمرک است .

مدیر گمرک استان زنجان، همچنین وزن کالاهای ورود موقت ازطریق گمرک استان طی 11 ماهه اول امسال را بیش از 294 تن و ارزش آن را 14میلیارد و 676 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: عمده این کالاها پنبه سفیدگری شده، روغن نرم کننده، قطع کننده خودکار مدار، ترانسفورماتور و بوشینگ سیلیکون است.

جامه بزرگی با بیان اینکه این کالاها از کشورهای آلمان، ترکیه، ایتالیا، سوریه و سوئیس وارد گمرک استان شده است، افزود: تعداد بسته های پستی صادر شده از گمرک استان طی مدت مورد بحث را 289 بسته و ارزش آن را پنج هزار و 338 دلار و شمار بسته های پستی وارده به کشور از طریق این گمرک 795 فقره، به ارزش 13 هزار و 584 دلار است.

وی با بیان اینکه طی این مدت درآمد گمرک نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش یافته است افزود: طی 11 ماه گذشته میزان صادرات از نظر ارزش، 9 درصد کاهش و از نظر وزن 151 درصد افزایش یافته است البته 22 فقره اظهارنامه صادراتی به دلیل نبودن ارزش پایه صادراتی به صورت قطعی ارزش گذاری نشده است.

مدیرگمرک استان زنجان، افزود: میزان واردات نیز طی این مدت از نظر ارزش 3.5 درصد افزایش و از نظر وزن 31 درصد کاهش یافته است.

جامه بزرگی ادامه داد: اسباب بازی، رادیاتور، مهره و واشر، صفحات باطری، چمن مصنوعی، ضایعات سرب و باطری قراضه از جمله کالاهای وارداتی هستند که از کشورهای چین، امارات، سنگاپور، آلمان، آمریکا، قزاقستان و بلژیک وارد استان شده اند.

وی گفت: همچنین پودر اکسید روی، روده و آسیل، پودر خاک روی، سیمان، شمش سرب و روی، قطعات چدنی، جوراب، روغن نباتی مایع و ترانسفور ماتور انواع کالا صادر شده از زنجان به کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، عراق، یمن، فرانسه و کنیا بوده است.