هزار مددجو قزلحصار آموزش فنی و حرفه ای دیدند

رجبعلی آژیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال جاری 922 نفر از مددجویان در 18 رشته معرق کاری، خراطی، منبت کاری، برق صنعتی، برق ساختمان، رایانه کار درجه دو، ICDL سطح یک، رایانه کار ICDL سطح دو، تعمیر کار اتومبیل سواری، سرویس و نگهداری خودرو، تعمیرکار برق خودرو درجه دو، در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه دو، لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی، جوشکاری گاز محافظ آرگون، پیرایش مردانه درجه دو، پرورش قارچ دکمه ای، تعمیر کار تلویزیون رنگی و قالیبافی شرکت کرده که از این تعداد 600 نفر دوره های فوق را با موفقیت گذراندند.

وی با اشاره به اینکه اشتغال افراد بزهکار در زندانها مهم ترین عامل برای بازسازی و ندامت و بازگشت سعادتمتندانه مددجویان به جامعه است، افزود: باید برگزاری این دوره های آموزشی به خصوص در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت افزایش یابد.

این مسئول با اشاره به این مطلب که تشکیل و راه اندازی دوره های فنی حرفه ای نوعی تدبیر در راه اصلاح و تربیت و کاهش آسیب رفتارهای پر خطر است، خاطرنشان کرد: نتایج مثبت و بنیانی آن علاوه بر ایجاد شخصیت قوی و منسجم در مددجو، در طیف وسیعی از فواید اجتماعی و اقتصادی بازتاب یافته و تغییرات مثبتی در آنان ایجاد خواهد کرد.

آژیر بیان داشت: این امر مهم زمانی بیشترین تاثیر مطلوب و پایداررا بر مددجویان خواهد داشت که پس از پایان دوره ها، آنان را به انسانهایی دارای حرفه وفن و نهایتا مثبت برای جامعه تبدیل می کند.

مسئول اداره فرهنگی ندامتگاه قزلحصار اعلام کرد: بهره گیری بهینه از اوقات فراغت مددجویان در تکمیل شخصیت فردی، اجتماعی و اقتصادی همواره از سیاستهای کلان سازمان زندانها بوده که در این راستا واحد فنی حرفه ای این مرکز اقدام به برگزاری دوره های مختلف برای مددجویان متقاضی در سال جاری کرده است.