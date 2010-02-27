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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش هزینه های ساخت و ساز به دلیل نبود مصالح ساختمانی در بشاگرد

افزایش هزینه های ساخت و ساز به دلیل نبود مصالح ساختمانی در بشاگرد

بندرعباس -خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد مسکن شهرستان بشاگرد هرمزگان گفت: نبود مصالح ساختمانی در شهرستان بشاگرد هزینه ها را برای مردم افزیش داده است.

داریوش مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان این مطلب علت امر را نبود سنگ شکن در شهرستان اعلام کرد و افزود: باید برای تهیه مصالح به شهرستان میناب و قعله گنج کرمان با هزینه ای بسیار گران توسط مردم تهیه شود که با درآمد مردم تناسب ندارد.

وی با بیان اینکه این موضوع بر سکونت و تجمع مردم در روستاها و ساخت منازل مانع ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: عدم حضور بانکها در شهرستان برای مردم مشکل ساز شده و ناگزیراند برای تهیه وام به خارج از شهرستان مراجعه کنند.

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به خانه های کپری در شهرستان بیان کرد: وام های بانکی هفت میلیونی برای ساخت خانه به مردم داده می شود اما مردم برای دریافت آن باید به جاسک و میناب مراجعه کنند.

مردانی متذکر شد: با توجه به پراکندگی بالای روستاها در شهرستان سیاست گردآوری مردم در یک محل را برای راحتی آنها و خدمات سانی بیشتر دنبال می کنیم.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بشاگرد در پایان یادآور شد: بسیاری از مسیرهای دسترسی به روستاها در شهرستان نامناسب و بسیار دیگر مالرو است.

کد مطلب 1042055

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