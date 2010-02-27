350 اثر نقاشی کودک به دبیرخانه جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی علوی رسید

مسعود جزمی با اشاره به برگزاری نقاشی نبوی ویژه گروه سنی شش سال این مسابقه را در یکی از برنامه های محوری این جشنواره که در سطح خراسان شمالی برگزار شد اعلام و افزود: در این راستا که با مشارکت تمام مهد کودکهای استان انجام شد تعداد 350 اثر به دست ما رسید.

وی با عنوان این که تمام هدف ما در برگزاری این مسابقه انس و الفت بیش از پیش کودکان با فرهنگ نبوی و علوی با بهره گیری از ابزار جذاب و زمینه سازی این مهم است، خبر داد از تمام کارهای رسیده تقدیر خواهد شد.

جزمی افزود: 10 هنرمند کودک شرکت کننده در این مسابقه به شکل نمادین در مراسم اختتامیه این جشنواره که ششم اسفند جاری در تالار گلشن شهرستان بجنورد برگزار می شود معرفی و تقدیر خواهد شد.

چهارمین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی با رویکرد سیره نبوی علوی با حضور هشت استان گیلان ، مازندران، گلستان، سمنان، قزوین، زنجان، اردبیل و خراسان شمالی در بجنورد تا شش اسفند جاری ادامه خواهد داشت.