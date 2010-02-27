راه اندازی بانک فیلمنامه نویسی در مازندران/ ایجاد فرستنده های ماهواره ای دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاریها و روزنامه های محلی مازندران در ساری افزود: بر این اساس قصد داریم در سال آینده با برگزاری کارگاه های آموزشی فیلمنامه نویسی با حضور کارگردانان مطرح استان و شناسایی توانمندی های آنان نسبت به راه اندازی بانک فیلمنامه نویسی مازندران اقدام کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مازندران دارای پتانسیل بالایی از نظر لوکیشن و صحنه بوده و به جد می توان گفت کارگردانان و تهیه کنندگان استان هیچ مشکلی از نظر انتخاب دکور برای لوکیشن و صحنه برای طراحی ندارند.

رئیس رسانه ملی در مازندران با اشاره به اینکه جشنواره هفدهم تولیدات مراکز در بندرعباس برای مرکز مازندران توفیقاتی داشته است تصریح کرد: نگاه کیفی سازی و ارائه آثار فاخر از شاخصه های این جشنواره بوده است.

حمیدی با بیان اینکه مرکز مازندران با کسب 22 اثر در جشنواره هفدهم حائز جوایز شده است، یادآور شد: این استان قصد دارد در جشنواره هجدهم با تولید تله فیلم ها حضور پررنگ تری داشته باشد.

این مسئول رسانه ای مازندران همچنین با اشاره به اینکه موفقیت های همکاران مرکز مازندران مفید اما راضی کننده نبوده است، اظهار داشت: ضعف فیلم نامه نویسی در استان باید با حضور کارگردانان و برگزاری کارگاه های آموزشی در سال آتی رفع شود.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران با بیان اینکه این مرکز در سال جاری اقدام به تولید حدود 70 دقیقه انیمیشن و پویا نمایی کرده است، افزود: بر اساس ابلاغیه معاونت امور مجلس و استانهای سازمان، سال آینده برای مراکز به سال مستند سازی اعلام شده که فرصت خوبی برای کارگردانان و برنامه سازان این حوزه خواهد بود.

حمیدی همچنین با اعلام این مهم که آداب، سنن، فرهنگ، جنگل، دریا، گیاهان دارویی و بسیاری از مواهب طبیعی استان به عنوان لوکیشنها و طرحهای خوبی برای ساخت مستند سازان و کارگردانان در استان خواهد بود، اظهار داشت: رسانه استانی از آثار فاخر و اثرگذار تهیه کنندگان این آثار تجلیل و حمایت خواهد کرد.

18 برنامه شاد و سرگرمی در ایام نوروز پخش می شود

مدیرکل صدا و سیمای مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز برنامه های نوروزی شبکه استانی از 25 اسفند ماه افزود: این برنامه ها که شامل سرگرمی، جنگ و سریال بوده تا 13 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

حمیدی با بیان اینکه ارتباط با سایر مراکز استانها، برگزاری برنامه هایی در ستاد تسهیلات سفر، پخش ویژه برنامه های شاد از طریق رادیو و برگزاری جنگ شادی هر شب از شبکه طبرستان در ایام نوروز بخشی از برنامه های مرکز مازندران است.

وی با اشاره به پخش برنامه های نوروزی شبکه طبرستان در سیما از ساعت 15 تا 24 و در صدا به دو صورت 9 تا 11 صبح و 16 تا 19 از اعزام دو اکیپ مستند ساز و برنامه ساز از 15 اسفند ماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور و اردوهای راهیان نور خبر داد.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران با بیان اینکه تولید برنامه های شبکه استانی به صورت 24 ساعته نیازمند تولید برنامه های بیشتر و بودجه های بیشتر است افزود: مرکز مازندران به سمت تولید برنامه ها از 9 به 16 ساعت سوق یافته است.

ایجاد فرستنده های ماهواره ای دیجیتال در مازندران

وی از راه اندازی فرستنده دیجیتال در پایتخت کشور خبر داد و افزود: طراحی ماهواره دیجیتال در مرکز مازندران نیز به زودی اجرایی می شود تا مشکل بسیاری از شهروندانی که امکان دسترسی به شبکه استانی را ندارند رفع شود.

حمیدی با بیان اینکه تمامی برنامه های رسانه استانی در سایت سازمان به صورت ضبطی قابل مشاهده است، اظهار داشت: در سفر دوم دولت ایجاد 100 ایستگاه رادیویی و تلویزیونی به تصویب رسیده که تاکنون 20 ایستگاه بهره برداری شد.

وی در مورد سئوالی مبنی بر اینکه آیا خبر مازندران همانند سال گذشته اقدام به پخش خبر انگلیسی برای گردشگران خارجی نوروز خواهد کرد، اظهار داشت: این بخش نیازمند بررسی تخصصی بوده و به واسطه اینکه بنده در این زمینه کارشناسی نکرده بعید می دانم اثرگذاری در استان برای پخش آن باشد.

وی بیان داشت: شبکه طبرستان مجهز به سیستم آپلینگ بوده و در تمامی پنج قاره دنیا از طریق این سیستم قابلیت رویت دارد.

حمیدی به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه پرسیده چرا اخبار و برنامه های محلی کمتری از شبکه استانی پخش می شود، پاسخ داد: به واسطه اینکه شرق تا غرب مازندران دارای اقلیم ها و گویش های متفاوتی بوده بنابراین نمی توان برای هر گویشی یک برنامه مجزا در نظر گرفت ضمن اینکه برنامه های محلی شاد و سرگرمی به زبان محلی مازنی از طریق رسانه استانی پخش و تولید می شود.

وی همچنین از آغاز ساخت ساختمان تولید و پخش صدا و سیمای مازندران به مساحت پنج هزار متر مربع در محوطه مرکز استان خبر داد و افزود: تاکنون 12 میلیارد ریال برای این ساختمان اعتبار هزینه شده که در صورت تامین اعتبار می توانیم این قول را به مردم استان دهیم تا هفته دولت سال 89 به بهره برداری برسانیم.

30 ایستگاه فرستنده ماهواره ای در مازندران ایجاد می شود/ پوشش شبکه ها با سیستم دیجیتال افزایش می یابد

مدیرکل صدا و سیمای مازندران راه اندازی 30 ایستگاه فرستنده ماهواره ای و وارد کردن بخشی از فرستنده های دیجیتال را از اعم برنامه های عمرانی و فنی شاخص مرکز مازندران در سال آتی ذکر کرد.

وی بیان داشت: هم اکنون پوشش شبکه های یک، دو، سه، استانی، چهار و خبر در مازندران به ترتیب 99، 98 ، 80 ، 85 ، 70 و 90 درصد است.