استیضاح وزیر راه سیاسی نیست/ اعلام دلایل استیضاح

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برای ملت شریف ایران سخت دردناک است که هواپیمای رسمی جمهوری اسلامی در حال پرواز بر پهنه خلیج همیشگی فارس واژه مجعول خلیج ع رب ی را توسط افردی اجنبی که کوچکترین حقی برای یک ایرانی در خاک وطن خود قائل نیستند بر روی صفحه مانیتور بیاورد.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس ادامه داد: وقوع حوادث اخیر، وضعیت شرکتهای هواپیمایی، وضعیت نابسامان نوسازی هواپیماها و اظهارات ضد و نقیض درباره سوانح مختلف هوایی در چند ماه اخیر که بعضا برخی از آنها در سکوت خبری مخفی شدند و همچنین وضعیت پروژه‌های نیمه تمامی که افتتاح شده از دلایل مهم استیضاح وزیر راه و ترابری هستند.

یک پنجم قربانیان سوانح هوایی در ایران جان باخته اند

این نماینده مجلس اظهار داشت: مطابق آمار سازمان جهانی هواپیمایی( ایکائو) بیش از یک پنجم قربانیان خوادث هوایی، جان خود را در سوانح شرکت های هوایی ایرانی از دست داده اند و این در حالی است که سهم این شرکت ها از حمل و نقل هوایی جهان، حتی به یک درصد نیز نمی رسد.



علی عزتی افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه باید 60 فروند از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور از دور خارج شوند و 138 فروند هواپیمای جدید که حداکثر هشت سال از عمرشان گذشته باشد به ناوگان اضافه شود تا عمر ناوگان هوایی به 10 سال برسد که متاسفانه در طول دوران تصدی گری بهبهانی در وزارت راه به این امر کم توجهی نشده است.

وی ادامه داد: حجم بالای تلفات حوادث جاده ای، ریلی و هوایی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان همواره وجود داشته که متاسفانه در طول دوران وزارت آقای بهبهانی بر آن افزوده شده است.

نماینده مجلس ضمن انتقاد از عدم مسئولیت پذیری وزیر راه گفت: انتظار می رفت پس از حجم بالای تلفات حوادث جاده ای، ریلی و هوائی در ماه های اخیر، وزیرراه و ترابری به صورت رسمی از خانواده مقتولین و مصدومین و ملت عزیز ایران عذرخواهی کند که متاسفانه رفتار ایشان طوری وانمود می کند که گویی آن چه رخ داده در حوزه مسوولیت فرد دیگری بوده است.