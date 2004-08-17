در آزمون سراسري ، دختران بيش از يك و نيم برابر پسران ، مجاز به انتخاب رشته شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر پوركاظمي افزود: 95/60 دختر و 05/39 درصد پسر در كنكور سراسرس امسال شركت كردند.

وي افزود: آزمون سازي كنكور سراسري با استفاده از بانك سوالات و با حفاظت كامل برگزار شد و 2720 سوال چهار جوابي براي كنكور سراسري انتخاب شد. با توجه به اينكه برخي از دانش آموزان در دو يا سه گروه در آزمون سراسري شركت كردند، 5170000 دفترچه آزمون در طي يك ماه قرنطينه تهيه شد و آزمون بدون كم و كاستي و برخلاف شايعات فراوان در صحت كامل برگزار شد.

دكتر پوركاظمي تصريح كرد: كنكور امسال در 359 شهر برگزار شد و در نهايت 466821 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.