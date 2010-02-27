اساتید جامعه المصطفی سیره پیامبر(ص) را برای طلاب بیان کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی صبح شنبه در دومین نشست تربیتی اساتید جامعه المصطفی العالمیه با تفسیر تعدادی از آیات قرآن به جنبههای تربیتی و اخلاقی حضرت رسول اکرم(ص) پرداخت و بر لزوم توجه اساتید به سیره و اخلاق ایشان تأکید کرد.
وی با اشاره به تأکید امام(ره) و مقام معظم رهبری بر حفظ هویت اخلاقی و حوزوی طلاب، ریشه این هویت را در تاریخ و سنت حوزهها دانست و آگاهی از این تاریخ و آشنایی با فرزانگان را از راهبردهای بسیار موفق در تقویت ابعاد اخلاقی و تربیتی طلاب علوم دینی برشمرد.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با ذکر جملهای از مرحوم مرتضی حائری گفت: مرحوم حائری همیشه میفرمود: اخلاق را از اعتقادات شروع کنید و ایشان پایداری اخلاق را منوط به مبتنی بودن آن بر اصول عقاید میدانست.
اعرافی در ادامه با اشاره بر اهمیت اصل اعتدال در اخلاق اسلامی، با مهم دانستن نقش اساتید به عنوان الگوی اصلی دانشجویان بر لزوم بیان تذکرات اخلاقی در پایان کلاسهای درس تأکید کرد.
آموزش تربیت محور دغدغه تمامی اساتید جامعه المصطفی العالمیه است
معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه نیز در ادامه جلسه گفت: آموزش تربیت محور به عنوان یک شعار قرآنی در طول تاریخ مد نظر فعالان حوزه بوده است و هم اکنون نیز این موضوع دغدغه تمامی اساتید جامعه المصطفی میباشد.
محمد جواد زارعان اظهار داشت: تمامی بزرگان اصرار دارند که حوزهها در هیچ لحظهای نباید از خودسازی و امور معنوی غافل شوند و جامعه المصطفی العالمیه نیز به دلیل ریشه حوزوی آن بر آموزش تربیت محور اصرار دارد و ما برای تحقق این هدف به دو عنصر استاد و طلبه توجه ویژه داریم.
وی دانش بدون تربیت و خودسازی را بیفایده و حتی در بعضی مواقع مضر دانست و گفت: خدا نکند ما سرگرم کار آموزش شویم و وقتی نتیجه را نگاه میکنیم ببینیم که تنها اطلاعاتی را منتقل کردهایم و دیگر هیچ.
زارعان در تبیین چرایی برگزاری این جلسات اظهار داشت: ما در یک سو هزاران تشنه معارف اهل بیت(ع) و قرآن کریم را داریم در سوی دیگر اساتیدی که هم دستشان به آب میرسد و هم میدانند آن را چگونه منتقل کنند که ما به منظور هماهنگی و سازماندهی این دو جریان باید فعالیتهایی انجام دهیم که این جلسات با همین هدف بر گزار میشوند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه المصطفی العالمیه خواستار توجه اساتید به سیره و اخلاق پیامبر اکرم(ص) در بیان مسائل اخلاقی به طلاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی صبح شنبه در دومین نشست تربیتی اساتید جامعه المصطفی العالمیه با تفسیر تعدادی از آیات قرآن به جنبههای تربیتی و اخلاقی حضرت رسول اکرم(ص) پرداخت و بر لزوم توجه اساتید به سیره و اخلاق ایشان تأکید کرد.
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