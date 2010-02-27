اعتبارات سال 89 واحد مکانیزاسیون کشاورزی 27 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی دلاور ظهر شنبه در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ایران در مشهد افزود: نمایشگاه فرصتی برای عرضه تولیدات نوین و مکانیزاسیون به فعالان عرصه کشاورزی است و سابقه برگزاری نمایشگاههای کشاورزی در ایران به سال 1300 بر می گردد که اولین بار توسط وزارت فلاحت آنزمان در تهران با نمایش تراکتور برگزار شد.



نماینده مردم درگز در مجلس تصریح کرد: بعد از این نمایشگاه در سال 1331 بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی در ایران ایجاد شد و اولین بار در سال 1348 با مونتاز تراکتور رومانیایی در تبریز کار خود را شروع کرد.



دلاور تصریح کرد: امروزه نوآوری ها و تکنولوژی ها هر ماهه دستخوش تغییر است و ما باید بدنبال این تغییرات نوین در فن آوری و مکانیزاسیون باشیم تا بتوانیم هزینه های تولید را کاهش دهیم.



نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت : برای ساخت ادوات کشاورزی 79 آیتم استاندارد وجود دارد که باید رعایت شود و کشاورزی ما در کشور چندین مشکل اساسی دارد که اولین مورد آن فرسوده بودن ماشین آلات است.

وی در ادامه گفت: افزایش سریع قیمت انواع ماشین الات و عدم تناسب آن با افزایش قیمت محصولات کشاورزی رشد منفی بوجود آورده وهزینه های تولید کشاورز ما با این عدم تناسب افزایش پیدا می کند.



دلاور در خصوص موضوع فرسودگی ابتدا کمیسیون کشاورزی و سپس وزیر کشاورزی را مقصر دانست و افزود: برای خودرو های سواری و حتی معدن تمام تسهیلات در نظر گرفته شده است ولی در مورد خودرو های کشاورزی غفلت شده است.



دلاور وامهای کوتاه مدت را برای بخش کشاورزی غیر متعارف خواند و گفت: وامهای کشاورزی کمتر از 10 سال برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و اکثر کشاورزان الان به بانکها مقروضند و معوقات بخش صنعت و کشاورزی گویای این واقعیت است.



دلاور کشور را از میان 199 کشور به لحاظ تخصیص اعتبار در بخش کشاورزی یکصدمین کشور اعلام کرد.