سرعت معاونت پرورشی در اجرای برنامه های فرهنگی کند است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با گذشت چهار سال از ایجاد معاونت پرورشی هنوز عزم ملی برای احیای این نهاد صورت نگرفته و همچنان دارای نقاط ضعفی است که برای رفع آن باید یک اراده عمومی ایجاد شود.
معاونت پرورشی و تربیت بدنی پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در دوازدهم اردیبهشت 1385 احیا شد اما برخی از کارشناسان معتقدند که نداشتن برنامه جامع راهبردی و تئوری مشخص و تبیین شده برای این معاونت موجب شده که امور تربیتی به برنامه های کهنه و قدیمی دهه 70 رجوع کند در حالیکه سرعت فعالیتهای فرهنگی بیگانه هم اکنون بسیار بالاست.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با برشمردن دلایل احیا نشدن معاونت پرورشی طی چهار سال گذشته گفت: یکی از علل کاهش سرعت پیشرفت معاونت پرورشی، لغو این معاونت بود که موجب خروج نیروهای سابق و با استعداد شد که پس از احیا نیز جذب نشدند.
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آموزش و پرورش باید بتواند در اصلاح الگوی مصرف یا هدفمند سازی یارانه ها نقش بزرگی را ایفا کند که متاسفانه تاکنون چنین امری محقق نشده است
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اسدالله عباسی
اما مسئولان معاونت پرورشی همواره عنوان می کنند که کمبود نیرو و امکانات موجب پیشرفت پایین برنامه های این حوزه شده است.
عباسی در باره اینکه بالاخره چه زمانی قرار است مشکل کمبود نیرو و اعتبارات در این معاونت حل شود، اظهار کرد: باید با ارزیابی برنامه چهارم توسعه، نتایج را ببینیم و کمبود ها را در برنامه پنجم برطرف و با جذب نیروهای خلاق به احیای این معاونت کمک کنیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: آموزش و پرورش با 14 میلیون عنصر فعال به نام دانش آموز باید کانون فعالیتهای فرهنگی باشد و بتواند در اصلاح الگوی مصرف یا هدفمند سازی یارانه ها نقش بزرگی ایفا کند که متاسفانه تاکنون چنین امری محقق نشده است.
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