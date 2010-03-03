سرعت معاونت پرورشی در اجرای برنامه های فرهنگی کند است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با گذشت چهار سال از ایجاد معاونت پرورشی هنوز عزم ملی برای احیای این نهاد صورت نگرفته و همچنان دارای نقاط ضعفی است که برای رفع آن باید یک اراده عمومی ایجاد شود.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در دوازدهم اردیبهشت 1385 احیا شد اما برخی از کارشناسان معتقدند که نداشتن برنامه جامع راهبردی و تئوری مشخص و تبیین شده برای این معاونت موجب شده که امور تربیتی به برنامه های کهنه و قدیمی دهه 70 رجوع کند در حالیکه سرعت فعالیتهای فرهنگی بیگانه هم اکنون بسیار بالاست.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با برشمردن دلایل احیا نشدن معاونت پرورشی طی چهار سال گذشته گفت: یکی از علل کاهش سرعت پیشرفت معاونت پرورشی، لغو این معاونت بود که موجب خروج نیروهای سابق و با استعداد شد که پس از احیا نیز جذب نشدند.

آموزش و پرورش باید بتواند در اصلاح الگوی مصرف یا هدفمند سازی یارانه ها نقش بزرگی را ایفا کند که متاسفانه تاکنون چنین امری محقق نشده است اسدالله عباسی

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که " برخی از کارشناسان معتقدند دلیل عدم موفق نشدن معاونت پرورشی نداشتن تئوری مشخص و متناسب با موضوعات به روز است" گفت: نمی توان این طور گفت، سیاست گذاری وجود دارد اما سرعت فعالیت ها پایین بوده و همین ممکن است موجب نتیجه معکوس در فضایی که سرعت تبلیغات بالاست، شود.

اما مسئولان معاونت پرورشی همواره عنوان می کنند که کمبود نیرو و امکانات موجب پیشرفت پایین برنامه های این حوزه شده است.

عباسی در باره اینکه بالاخره چه زمانی قرار است مشکل کمبود نیرو و اعتبارات در این معاونت حل شود، اظهار کرد: باید با ارزیابی برنامه چهارم توسعه، نتایج را ببینیم و کمبود ها را در برنامه پنجم برطرف و با جذب نیروهای خلاق به احیای این معاونت کمک کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: آموزش و پرورش با 14 میلیون عنصر فعال به نام دانش آموز باید کانون فعالیتهای فرهنگی باشد و بتواند در اصلاح الگوی مصرف یا هدفمند سازی یارانه ها نقش بزرگی ایفا کند که متاسفانه تاکنون چنین امری محقق نشده است.