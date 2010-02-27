نمایشگاه هنرهای تجسمی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 230 تابلو از آثار هنرمندان مشهدی در غالب این نمایشگاه که در حاشیه هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی مشهد برگزار می شود در بخش های طراحی، ‌نقاشی، نگارگری، گرافیک، کاریکاتور و حجم است.

آثار به نمایش گذاشته شده در قالب موضوعات انقلاب اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، ایثار و شهادت و موضوع آزاد است.

نمایشگاه مذکور در مجتمع فرهنگی وهنری امام رضا (ع) به مدت یک هفته پذیای علاقمندان به این هنر است.

کارگاه عملی جشنواره هنرهای تجسمی نیز در روز سه شنبه ساعت هشت صبح با حضور هنرمندان ،اساتید و داوران در شش گروه برگزار می شود.