ارتباط شرکت لبنان در نشست اعراب در لیبی با آزادی امام موسی صدر

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، "زین الموسوی" ظهر شنبه در همایش "امام موسی صدر انسان و عقل و اخلاق" با اشاره به اسارت 31 ساله امام موسی صدر در لیبی افزود: تاکنون کشور لبنان تدابیر فراوانی برای آزادی و بازگشت امام موسی صدر انجام داده است و در این رابطه تا آزادی امام موسی صدر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد همچنین در این رابطه متوجه شده ایم که امام موسی صدر در داخل کشور لیبی است و تاکنون از این کشور خارج نشده است.

سفیر لبنان در ایران با اشاره به ارتباط با رهبران بسیاری از کشورها برای آزادی امام موسی صدر گفت : دولت لبنان با تشکیل گروهی در حال پیگیری آزاد سازی امام موسی صدر است و اخیر در جلسه ای که با کشور لیبی داشته ایم خواستار پیگیری موضوع از سوی دولت این کشور شده ایم.

وی با اشاره به تلاشهای کشور ایران در رابطه با مسئله آزاد سازی امام موسی صدر اظهار داشت : ایران کشور بزرگی است که با همکاریهای بیشتر با کشور لبنان در رابطه با آزاد سازی امام موسی صدر می توانیم به این هدف دست یابیم.



امام موسی صدر، شهریور 1357 ( 1978 میلادی ) و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی معمر قذافی رهبر لیبی وارد این کشور شد، اما در روز نهم شهریور ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است؛ مقامها و شخصیتهای لبنانی از جمله مسئولان جنبش امل که امام موسی صدر بنیانگذار آن بود، حکومت لیبی را مسئول اصلی ناپدید شدن رهبر شیعیان لبنان معرفی کرده اند.



نشست آتی سران عرب ماه آینده میلادی در لیبی برگزار می شود و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با مسئول دانستن حکومت لیبی در ناپدید شدن امام موسی صدر خواستار تحریم نشست طرابلس از سوی دولت لبنان شده است.