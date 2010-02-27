کلنگ احداث 2500 واحد مسکونی در پردیس به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، کلنگ احداث دو هزار و 500 واحد از خانه های مسکن مهر ظهر شنبه در شهر پردیس با حضور وزیر مسکن و شهرسازی ، رئیس بنیاد مسکن و جمعی از مسئولین محلی این شهر جدید به زمین زده شد.

وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در بازدیدی که 20 روز پیش از شهر جدید پردیس به عمل آمد مقرر شد تا 10 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در این شهر احداث شود.

علی نیکزاد ادامه داد: در همین راستا امروز کلنگ دو هزار و 500 واحد مسکونی به زمین زده خواهد شد که از میان این واحدهای مسکونی، هزار و 500 خانه در طرح مسکن مهر و هزار مورد دیگر در اختیار شرکت سرمایه گذاری مسکن شهر پردیس قرار خواهد گرفت.

این مسئول افزود: وزارت مسکن با ارائه اراضی از سوی بخش خصوصی، قرارداد ساخت را به امضا رسانده و با توجه به احداث صنعتی، این واحدهای مسکونی از ابتدای سال 89، واجد شرایط دریافت وام 25 میلیون تومانی از بانک مسکن خواهند بود.

وی حل معضل مسکن را راهی به سوی تحکیم نهاد خانواده دانست و اظهار داشت: واحدهای مسکونی مذکور با قیمت مقطوع، زمان یکساله و در شش طبقه همراه با امکاناتی نظیر آسانسور و انشعابات آب، برق، تلفن و گاز با شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس عقد قرارداد صورت گرفته است.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوه های البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 300 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.