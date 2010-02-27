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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

استاد دانشگاه مازندران پژوهشگر برتر جشنواره صدا و سیما شد

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به عنوان پژوهشگر برتر هفدهمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استانها معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رستمی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران در هفدهمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استانها به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب و از سوی عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.

رستمی به دلیل ارائه طرح پژوهشی با عنوان " بررسی هنرهای چوبی بومی مازندران" که منجر به تولید فیلم مستندی با همین عنوان شده است به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد.

وی در حالی به این عنوان دست یافت که 200 اثر پژوهشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود. رستمی در جشنواره دوره شانزدهم نیز عنوان پژوهشگر برتر را به خود اختصاص داده بود.

هفدهمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استانها روزهای  پنجم و ششم اسفند سال جاری در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس در استان هرمزگان برگزار شد.

کد مطلب 1042116

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