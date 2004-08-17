قوانيــن مالكيت معنــوي به مبتكران تكنــولوژي موقعيت انحصاري مي بخشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري مهر‏‏: وكيلي رئيس پژوهشگاه صنعت نفت افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه 40 تا 60 درصد از رشد اقتصادي اغلب كشورهاي صنعتي، فقط ناشي از عامل تكنولوژي بوده است . توسعه تكنولوژي در سطح ملي ، حاصل عملكرد سيستمي شامل تعداد زيادي از نهادها و شركتها و تعاملات پيچيده آنها است كه اين نهادها و تعاملات در قالب عرفها و قوانين خاصي شكل مي گيرند. مسلما يكي از مهمترين قواعد در عرصه نوآوري و توسعه تكنولوژي بحث "مالكيت هاي معنوي و قوانين مربوط به آنها" است .

وي افزود: اصولا تكنولوژي هاي جديد ، حاصل سرمايه گذاري هاي كلان و دراز مدت سازمانها و شركتهايي است كه زمان، انرژي ، پول و نيروي انساني كارآمد فراواني را صرف نوآوري و تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي خود كرده اند، كه اگر حاصل كار آنها به راحتي و بدون مجوز توسط ديگران مورد استفاده اقتصادي قرار گيرد، مزيت بدست آمده به زودي رنگ مي بازد و ديگر انگيزه اي براي سرمايه گذاري در عرصه تكنولوژي كه نهايتا بهبود سطح زندگي بشريت را بدنبال دارد باقي نمي ماند . لذا قوانين مالكيت معنوي (از جمله ثبت اختراعات) از يكسو نوعي موقعيت انحصاري به خالقان تكنولوژي مي بخشد تا از سرمايه گذاريها و تلاشهاي قبلي خود بهره مند گردند و از سوي ديگر آنها را وادار مي كند تا با افشاي اطلاعات مربوطه براي عموم، زمينه را براي پيشرفتهاي بعدي توسط ديگران فراهم آورند.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت تصريح كرد: بنابراين اهميت مالكيت هاي معنوي را مي توان از دو ديدگاه مدنظر قرار داد. ديدگاه اول ضرورت ثبت و صيانت از دستاوردهاي تحقيقاتي است كه در حال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به اهميت اين امر، بخش مجزايي را به ثبت اختراع و مالكيت هاي معنوي اختصاص داده است و عليرغم مشكلات آغازين ، در اين زمان كوتاه، دستاوردهاي ارزشمندي در اين ارتباط براي پژوهشگاه و كشور حاصل شده است. اما ديدگاه دوم كه موضوع اين سمينار نيز است و در توسعه فناوري حائز اهميت است به استفاده هر چه بيشتر و بهتر محققان كشور از اطلاعات افشاء شده در پتنتها يا اسناد ثبت اختراع برمي گردد . اين باور وجود دارد كه در صورت استفاده محققان كشور از اطلاعات پتنت ، تحقيقات از تكرار اختراعات ديگران فاصله گرفته و بر موج فناوريهاي نو سوار مي شود. بدينوسيله نه تنها تخصيص منابع تحقيقاتي به مراتب بهبود مي يابد، بلكه شانس موفقيت و كسب مزيت نيز افزايش خواهد يافت. با توجه به آنكه چيزي نزديك به 80 درصد از اطلاعات فني اسناد اختراع، در هيچ منبع ديگري منتشر نمي شود، اين اسناد از مهمترين منابع قال استفاده محققين بشمار مي رود.

وي افزود: از سوي ديگر اطلاعات ارزشمند حاصل از اسناد پتنت فقط به اطلاعات فني خلاصه نمي شود و امروزه سازمانهاي پيشرو ، از اطلاعات غير فني اين اسناد براي بررسي روند توسعه تكنولوژي ، شناسايي رقبا، شناسايي بازار و سياستگذاري و آينده نگري تكنولوژي ها استفاده مي كنند.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت تصريح كرد: پژوهشگاه صنعت نفت نيز تا كنون اقداماتي جهت آشنا سازي كارشناسان و مديران خود با اين موضوع مهم انجام داده است كه از آن جمله مي توان انعقاد قرارداد با يكي از دفاتر حقوقي بين المللي پتنت براي ثبت دستاوردهاي پژوهشگاه ، خريد امتيازيكي از كاربردي ترين بانكهاي اطلاعاتي پتنت و برگزاري چندين سمينار با حضور وكلاي بين المللي پتنت در پژوهشگاه اشاره كرد.