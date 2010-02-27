دستگاه های خودپرداز بانکها در کرج غیرفعال نخواهد شد

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: گاهی دستگاه های خودپرداز یا در ایام تعطیل به سرعت از موجودی خالی می شوند که این امر برای شهروندان مشکل ایجاد می کند و آنها مجبور می شوند برای انجام عملیات بانکی به خودپردازهای دیگر مراجعه کنند.

وی ائدامه داد: این امر در شرایطی که شعبات بانکها تعطیل است، مشکلات شهروندان را افزایش می دهد زیرا آنها به دلیل تعطیل بودن شعب نمی توانند به این مراکز مراجعه کنند و مجبور می شوند برای دریافت پول و انجام سایر عملیات بانکی به خودپردازهای دیگر مراجعه کنند.

این مسئول بیان کرد: امسال سیستم بانکی در کرج همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت که در شب عید و ایام تعطیلات سال نو خودپردازها با فاصله های زمانی کوتاه از موجودی پر شوند تا رفاه شهروندان تامین شود.

شعبات کشیک بانکهای کرج در ایام تعطیلات نوروز باز است

معاون اداری مالی فرمانداری کرج در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: شعبات کشیک بانکهای کرج در ایام تعطیلات نوروز باز است که این امر کمک می کند شهروندان در صورت نیاز بتوانند در ایام تعطیلات نیز عملیات بانکی مورد نیاز را انجام دهند.

حدادپور ادامه داد: همچنین این امر کمک می کند تا رفاه شهروندان در ایام تعطیلات نیز تامین شود و آنها مجبور نباشند برای انجام عملیات بانکی مورد نیاز خود تا پایان تعطیلات صبر کنند.

مشکل کمبود نقدینگی در روزهای پایانی سال در کرج وجود ندارد

حدادپور اظهار داشت: با کمک بانکها و همه دستگاه های مربوطه تلاش خواهیم کرد مشکل کمبود نقدینگی در روزهای پایانی سال در کرج وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: بانکهای کرج در زمینه افزایش نقدینگی موجود در خود در روزهای پایانی سال همکاری می کنند تا در این روزها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نشوند و بتوانند به مشتریان و شهروندان خدمات بانکی ارائه کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی سال، میزان خرید برخی کالاها افزایش می یابد و شهروندان برای خرید این کالاها نیازمند دریافت پول از موجودی خود هستند که این امر، میزان عملیات بانکی را در پایان سال افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: ستاد نوروزی کرج از بخشهای مختلفی تشکیل شده و هر یک از این بخشها نیز با همکاری چندین اداره و دستگاه ذیربط کرجی فعالیت خود را انجام می دهند.