مردم روستای "عزیزی" همچنان چشم انتظار / تنها موقع انتخابات عزیزیم

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، برخی از مردم این روستای محروم از خبرنگار مهر خواستند که مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانند.

یکی از اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روستا دارای 200خانوار است اما از خیلی از امکانات محروم است.

اسلام فصیح فر افزود: البته جمهوری اسلامی خدمات زیادی در روستا انجام داده و این منطقه را آباد کرده و ما هر چه داریم از برکت انقلاب است اما به دلیل محرومیتهای زیاد مانده از گذشته، دولت باید توجه بیشتری به این روستا کند.

وی یکی از مشکلات این روستا را شبکه آبرسانی عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل خرابی شبکه آب رسانی روستا، تنها خانه های پایین روستا آب دارند و خانه های بالایی مشکل آب دارند.

پل روستای عزیزی از سالها پیش خراب شده است

فصیح فر، یکی دیگر از مشکلات این روستا را نبود پل جهت عبور و مرور مردم عنوان کرد و بیان داشت: بین این روستا و باغات و زمین های کشاورزی مردم، رودخانه ای وجود دارد که سالها پیش جریان آب، پل روی این رودخانه را خراب کرد و بخشی از پل را با خود برد.

یکی از نمایندگان سابق شهرستان در مجلس زمانی روی این پل شکسته آمد و گریه کرد و گفت"این کبوتر بال شکسته است" اما هنوز بعد از چند نماینده، بال شکسته این پل خوب نشده است! یکی از سکنه روستای عزیزی

وی یادآور شد: طی سالهای گذشته قرار شد که یک پل جدید در این روستا احداث شود اما به رغم اینکه زمان زیادی از احداث پایه های این پل می گذرد، هنوز همانطور مانده و به اتمام نرسیده است.

فصیح فر بیان کرد: یکی از نمایندگان سابق شهرستان در مجلس زمانی روی این پل شکسته آمد و گریه کرد و گفت"این کبوتر بال شکسته است" اما هنوز بعد از چند نماینده، بال شکسته این پل هنوز خوب نشده است.

وی اظهار داشت: در خصوص احداث پل جدید مسئولان می گویند" اعتبار ساخت را به پیمانکار داده ایم" ولی ما خیلی وقت است پیمانکار را ندیده ایم.

یکی از جوانان این روستا نیز با اشاره به مشکل بیکاری جوانان این روستا گفت: جاده در حال احداث "پاتاوه" به "دهدشت" از این روستا می گذرد و عملیات احداث آن در کنار این روستا در حال انجام است اما اکثریت نیرویی که در این جاده کار می کنند بومی این منطقه نیستند.

حسین ارجمند افزود: این در حالی است که خیلی از جوانان این روستا بیکار هستند و باید اولویت کار در این پروژه با جوانان این روستا باشد و انتظار داریم مسئولان در این خصوص اقدام کنند.

یکی دیگر از اهالی روستا نیز با اشاره به وجود یک آبراه در وسط روستا گفت: وقتی بارندگی شدت می یابد آب از آن خارج و وارد خانه ها و آغل های اطراف آن می شود و خسارت زیادی به ما تحمیل می کند.

ماندنی ارجمند افزود: چندین مرتبه به بخشداری مراجعه کرده ایم و از آنها خواسته ایم که فکری به حال این آبراه کنند اما هنوز نتیجه ای نگرفته ایم.

یک و سال و نیم از سفر هئیت دولت می گذرد جواب نامه ها از ریاست جمهوری آمده اما خواسته های ما در نامه برآورده نشده است/ از سهام عدالت خبری نیست یکی از سکنه روستای عزیزی

وی همچنین با بیان اینکه مدتی است که گوسفندانم دچار یک بیماری شده اند و روز به روز ضعیف تر می شوند، اظهار داشت: چندین مرتبه از دامپزشکی خواسته ام که بیایند و آنها را مداوا کنند اما وعده امروز و فردا را می دهند.

یکی دیگر از اهالی روستا نیز به خبرنگار مهر گفت: با اینکه یک سال و نیم از سفر هیئت دولت به استان می گذرد و به رغم اینکه جواب نامه های ما به رئیس جمهور آمده اما هنوز خواسته های ما در نامه برآورده نشده است.

دانش بیان داشت: چندین مرتبه به کمیته امداد و بهزیستی مراجعه کرده ایم اما می گویند بودجه نیست و تنها وعده می دهند، بهار می گویند پاییز بیاید و پاییز می گویند بهار بیایید.

وی اظهار داشت: از سهام عدالت نیز خبری نیست و در حالی که برخی افراد سود سه سال را گرفته اند و برخی اهالی روستا هنوز هیچ جوابی نگرفته اند.

یکی دیگر از اهالی روستا گفت: تنها موقع انتخابات ها عزیز هستیم و هرکس می آید به ما وعده می دهد اما پس از انتخابات می روند و دیگر نمی آیند.

فصیح فر افزود: یکی از مسئولان به این روستا آمد و گفت که "روستای عزیزی برای ما عزیز است" اما وقتی به یکی از ادارات رفتم و کمک خواستم مثل اینکه آن حرف یادشان رفته بود.

وی بیان داشت: نامه های زیادی در خصوص مشکلات روستا نوشته ایم و در خواست کرده ایم که به وضع روستا رسیدگی کنند اما هیچ نتیجه ای نداشت.

وی با بیان اینکه داد زدن دیگر فایده ندارد، اظهار داشت: در خصوص مشکلات روستا هر چه داد می زنیم، رسیدگی نمی کنند و مشکلات همچنان وجود دارد.

فصیح فر یادآور شد: به مسئولان که مراجعه می کنیم همه می گویند بودجه نداریم و اگر بودجه آمد کمک می کنیم.

وی در پایان گفت: احمدی نژاد رئیس جمهور دلسوزی است و به فکر ما روستانشینان است، کاش سایر مسئولان نیز مثل احمدی نژاد دلسوز بودند و وعده ها را به درستی اجرا می کردند.

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